El cas Rodri incendia el Reial Madrid
Florentino, que no volia el madrileny perquè va ser arma electoral de Riquelme, ‘va haver d’empassar-se’ el seu fitxatge i després va veure com el jugador els deixava plantats. El tècnic es queda sense migcampistes i li van confirmar que no hi haurà més reforços.
Fermín de la Calle
Jornada complicada a Valdebebas. La negativa de Rodrigo Hernández a fitxar pel Reial Madrid i el seu posterior acord amb el Futbol Club Barcelona no va ser ben encaixat en les altes esferes del club blanc. L’enuig monumental de Florentino Pérez per no tancar una operació que donava per feta després de deixar-se convèncer per José Ángel Sánchez (JAS) i Juni Calafat, només era equiparable al tremend emprenyament de José Mourinho en conèixer que perdia el capità de la selecció i marxava al gran rival.
Florentino estava molt molest amb la pèrdua de Rodri, al qual al principi no tenia previst fitxar, però va ser convençut. A Pérez no li va fer gràcia que Rodri es vinculés a la candidatura d’Enrique Riquelme en les eleccions. Aquest fet va provocar que li posés la creu. Tanmateix, tant JAS com Calafat van insistir que hi havia acord amb el jugador, que es va posar a l’abast mesos abans, i el bon Mundial del de Villanueva de la Cañada va acabar per convèncer el constructor.
L’únic que insistia a Pérez que Rodri no era jugador per al Madrid era el banquer marroquí i mà dreta en assumptes financers, Anas Laghrari. Els seus 30 anys i la lesió de genoll eren els principals arguments que esgrimia el nord-africà per no portar-lo.
Enuig de l’afició
Al final, Florentino va accedir al fitxatge i ha vist com la seva fugida al Barça ha enfosquit el fitxatge de Diomandé i la renovació de Vinícius. Un dia tan assenyalat al club es va convertir en hores difícils perquè milers de madridistes es van regirar contra el club per deixar anar el Pilota d’Or del Mundial.
Però si important era l’enuig del president, més encara ho era l’emprenyament de Mourinho. El portuguès no es podia creure la notícia quan li van explicar que Rodri havia rebutjat l’oferta per marxar al Barcelona. El disgust majúscul del portuguès es va reflectir en més d’una conversa amb els executius blancs, que a més li van insistir que no està previst fer reforços al migcamp perquè no hi ha jugadors en el mercat per a aquesta demarcació.
Així que Mourinho, que segons expliquen fonts del club "estava que treia foc pels queixals", haurà d’apanyar-se amb el desplegament defensiu de Tchouaméni, Camavinga i Valverde, i reciclar el doble pivot Arda Güler i Bernardo Silva. Aquest escenari es repeteix per tercer any consecutiu i en els dos anteriors va oferir un resultat perjudicial: dues campanyes en blanc per la falta de reforços al mig del camp, prioritat que van advertir Carlo Ancelotti i Xabi Alonso.
Mourinho estava francament contrariat perquè ja donava per fet que Rodri seria el colofó als reforços que ha fet el club aquest estiu. El lusità va insistir en la falta del migcampista defensiu i d’un central més. De fet, el lusità ja va advertir Camavinga, Asencio o Mastantuono que no tindrien minuts. Els dos primers han fet el desentès als seus advertiments i segueixen al Madrid, mentre l’argentí se n’ha anat cedit a la Fiorentina. Sembla que Camavinga ja coneix el club i sospitava que podia passar això per tercer any consecutiu. Ara se li obre una finestra.
Sorpresa al vestidor
L’enuig de Florentino i de Mourinho es va traduir en sorpresa al vestidor, on els jugadors comptaven amb la contractació de Rodri. I no només no es produirà, a sobre vestirà de blaugrana, un reforç de primer nivell per a Flick. Fins i tot Morientes, exdavanter blanc, va deixar clar el sentir del madridisme a la Cope: "És una broma pesada, ens prenen per tontos. Està clar que el Madrid no volia fitxar-lo", va sentenciar.
Jornada complicada a la qual seguirà la d’avui, en què els blancs disputaran el segon amistós de la pretemporada contra el Ferencváros, a les 19.00 h, a Budapest. No hi serà Diomandé, que ahir a la tarda va passar el reconeixement mèdic.
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