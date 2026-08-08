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Ferran Torres: "És un honor tornar al meu poble cada cop que puc"

Ferran Torres: «És un honor tornar al meu poble cada cop que puc»

Ferran Torres: «És un honor tornar al meu poble cada cop que puc» / Miguel Ángel Montesinos

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JAUME VIDAGAÑ

València

Gairebé tres setmanes després de fer tocar el cel a Espanya, Ferran Torres va rebre ahir a Foios l’homenatge del seu poble. "És un honor tornar quan puc", va dir el davanter que va marcar el gol que va donar el segon Mundial a la selecció espanyola. El jugador va estar acompanyat de la família.

Des d’hores abans que comencés l’acte, fixat a les 18.30 hores, desenes de persones feien cua per entrar al recinte. Entre els milers d’aficionats (uns 7.000) es barrejaven samarretes d’Espanya i del Barça, famílies senceres i molts nens i nenes que esperaven l’aparició del seu ídol. Els mòbils provaven d’immortalitzar l’instant amb Ferran a prop, o en la distància sobre l’escenari, on no van cessar els crits de "Ferran Torres, Ferran Torres".

El davanter del Barça, per la seva banda, va voler ressaltar "És un orgull veure tota la gent que ha vingut a veure’m". I va voler posar en relleu que és de Foios: "Estimo moltíssim el meu poble. Allà on vaig sempre dic que soc de Foios. Sí, foiero sempre. La veritat és que em fa sentir molt orgullós".

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El davanter va agregar que "Foios és el poble perfecte" perquè sempre que hi ha portat gent de visita han estat "encantats". "Per a mi és un honor tornar aquí sempre que puc; amb l’agenda que tinc és difícil". I també va tenir paraules d’agraïment per a la seva família (la seva germana va pujar a l’escenari), de la qual va dir que li va transmetre calma el matí del partit amb l’Argentina.

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