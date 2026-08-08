Bàsquet
El fitxatge de Mac McClung dispara la projecció internacional del Bàsquet Girona
L'arribada del vigent MVP de la G League ha situat el club gironí al focus internacional
Ha generat una expectació mediàtica que el club no vivia des de l'arribada de Marc Gasol
Andreu Coll
L'arribada de Mac McClung al FIATC Girona ha traspassat, de llarg, l'àmbit esportiu. El vigent MVP de la G-League i triple campió del concurs d'esmaixades de l'NBA s'ha convertit en un dels moviments més importants de l'estiu, col·locant al club gironí en el centre de mirades d'arreu del món i ha generat una expectació poc habitual per a un equip de la Lliga Endesa.
La notícia ha estat recollida per alguns dels principals portals especialitzats en bàsquet, com ESPN, Bleacher Reportamb vint-i-dos milions de seguidors a l'instagram, Yahoo Sports, RealGM o Sky Sport, a més de desenes de perfils amb milions de seguidors a les xarxes socials. Una repercussió internacional que situa, durant unes hores, el nom del Bàsquet Girona al centre de la conversa del bàsquet mundial. Un d'aquests portals que ha fet ressò de la notícia, ESPN, ha volgut anar més enllà i ha parlat amb la mera del jugador, que ha explicat que la família ha rebut nombrosos missatges des que es va confirmar el seu destí i destacava la figura de Marc Gasol com un dels motius que els van transmetre confiança. «Marc Gasol ha tingut un gran impacte», assegurava.
Aquest impacte també s'ha traslladat a l'entorn del club. Durant el matí d'avui, hores abans que es coneguessin les noves equipacions per a la temporada vinent, el club ja havia activat la prevenda de samarretes de la temporada vinent, una iniciativa que el club no havia fet abans, i que ha permès descobrir els dorsals dels jugadors confirmats i que arriba impulsada per l'expectació generada al voltant de McClung. L'estrella nord-americana lluirà el dorsal 0, N'Guessan el dorsal 1, Kunc el 5, Isaac Vázquez el 10, Whittaker jugarà amb l'11 i Pluta ho farà amb el 21.
Salvant totes les distàncies, la dimensió mediàtica de l'operació recorda l'estiu del 2021, quan Marc Gasol va anunciar que deixava l'NBA per convertir-se en jugador del Bàsquet Girona a LEB Or. Aquell moviment va situar el club, encara lluny de l'ACB, als titulars de mitjans d'arreu del món. Cinc anys després, el nom del Bàsquet Girona torna a circular pels grans canals internacionals gràcies a un altre fitxatge de fort impacte, aquesta vegada protagonitzat per una de les figures més mediàtiques del bàsquet nord-americà. Ara bé, la diferència és que aquella repercussió se sustentava en el retorn a casa del fundador del club. Aquesta vegada, l'atenció arriba per la incorporació d'un jugador amb una enorme projecció mediàtica, capaç de convertir el Bàsquet Girona en tema de conversa molt més enllà de les fronteres de la Lliga Endesa.
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