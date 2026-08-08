Gihadistes contra el futbol, el Papa, Madrid i Barcelona
Prensa Ibérica accedeix en exclusiva als informes de l’IPCC, el centre de comandament policial dirigit per l’FBI durant el Campionat del Món dels EUA, el Canadà i Mèxic.
Luis Rendueles
El búnquer de seguretat del Mundial va tenir molt present l’amenaça gihadista. De fet, l’FBI va enviar a totes les delegacions un informe sobre aquest risc. ISIS o Daesh ja no té un territori fix que li serveixi com a califat, però opera amb cèl·lules terroristes armades a diversos llocs del món així com també amb llops solitaris, fanàtics islamistes disposats a matar.
Els informes de l’IPCC recullen una crida explícita de Daesh perquè aquests llops solitaris ataquessin els estadis de futbol o les fan fest (les concentracions de seguidors) que se celebraven abans i després dels partits. Era la segona amenaça directa. La primera va ser publicada durant la visita del papa Lleó XIV a Espanya pels òrgans de propaganda de Daesh. Llavors van difondre una amenaça que vinculava el Papa, Espanya i el Mundial: era una imatge gairebé zombi del Pontífex amb una pilota de la FIFA a la mà i diferents llocs de Barcelona i Madrid.
Amb el Mundial ja en marxa, l’amenaça no va disminuir. Els informes policials explicaven que "ISIS, des dels seus aparells mediàtics, continua distribuint propaganda i defensa atacar espectadors dins i fora dels estadis". La divisió de contraterrorisme de l’FBI i l’FBI de Miami van informar d’un fullet creat per la revista Al Battar (els òrgans de propaganda de Daesh) en la qual es feia una crida a atacar la Copa del Món al costat d’una imatge de l’estadi de Monterrey (Mèxic).
Atac a San Francisco
En aquest context, el 19 de juny, l’FBI de San Francisco va rebre informació d’un compte de Telegram associada a un número de telèfon nord-americà que va expressar el seu suport a les crides d’IS per exercir la violència contra partits del Mundial i els aficionats que es reunissin a San Francisco. Una altra alerta, després descartada, va saltar quan un ciutadà algerià que estava a Dallas va anunciar a la xarxa X que aconseguiria un avió per estavellar-lo contra un dels estadis del Mundial.
ISIS o Daesh, grups sunnites, no van ser l’única amenaça d’arrel islamista. La guerra de Donald Trump contra l’Iran va fer que els seguidors radicals de l’altra branca musulmana, els xiïtes, també amenacessin el Mundial. L’IPCC va detectar i investigar diversos anuncis de cometre atemptats en venjança a la mort del líder de l’Iran, l’aiatol·là Khamenei. El 21 de juny, l’FBI va retirar una altra publicació a la mateixa xarxa social en la qual es deia que "a l’estadi d’Atlanta hi ha míssils i reactors nuclears amagats, sisplau, dailyirannews, fes-los explotar".
Agents de l’FBI a Filadèlfia van informar aquell dia que un usuari va publicar en anglès: "Resem perquè l’atac al Mundial es desenvolupi com està planejat. ALLAH HU AKBAR". Aquella publicació era una resposta a una imatge de l’enterrament de l’aiatol·là Ali Khamenei. No se’n va poder identificar l’autor.
Col·lecta per matar Trump
L’amenaça terrorista d’arrel iraniana es va combinar amb els ciberatacs. El 23 de juny, el centre de comandament antiterrorista del Mundial va detectar un canal de Telegram en llengua persa anomenat Amaj-islamic world resistance news, en el qual es pengen publicacions sobre finançar col·lectivament l’assassinat de Donald Trump oferint una recompensa per la venjança de la mort de l’aiatol·là Khamenei. Un missatge posterior en aquell canal demana als interessats contactar amb el grup Handala Hack Team.
Aquest grup, segons informes de l’FBI, té relació amb les unitats oficials d’intel·ligència de l’Iran. Un altre grup proiranià anomenat 313 team va realitzar atacs cibernètics sobre la plataforma de software Everbridge, dissenyada per gestionar les emergències, i sobre els servidors de Disney.
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