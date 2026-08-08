Mac McClung «Prometo deixar-m’hi la pell»
El vigent MVP de la G-League es descriu com un «competidor» i assegura que el que més l’atrau de Fontajau és «la seva gran massa social»
Gerard Ullastre
Mac McClung ja es mossega les ungles per posar-se la nova samarreta del FIATC Girona. El triple campió del concurs d’esmaixades de l’NBA i vigent MVP de la G-League es defineix, per damunt de tot, com un «competidor». «M’encanta competir. Abans que qualsevol altra cosa, soc un competidor» assenyala el base nord-americà, que jura que ho donarà tot. «Prometo deixar-m’hi la pell» afirma amb ganes que comenci la temporada. En aquest sentit, el flamant nou fitxatge del Girona llança un missatge a l’afició: «La raó per la qual juguem és per guanyar. Ho donaré tot perquè així sigui», apunta McClung mostrant la seva voracitat i expectatives de cara a la pròxima temporada 2026-27.
El base nord-americà confessa que la seva arribada a Girona s’explica principalment per la bona relació que manté amb els directius del club i Marc Gasol. «Estic molt content d’haver signat amb el Girona», reconeix. Un altre aspecte que li va fer acabar de decantar-se per l’equip gironí és «la seva gran massa social». «He sentit que és fantàstica», explica.
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