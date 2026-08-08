Paula Blasi mostra el seu talent al mont Ventor
La catalana respon amb un magnífic cinquè lloc i molta entrega en una superba etapa del Tour que guanya la polonesa Niewiadoma per vestir-se de groc.
Sergi López-Egea
Paula Blasi té molt talent, i potser, en altres circumstàncies més favorables per a ella, la lectura d’aquest Tour, positiu per a la catalana, seria magnífica. El Ventor no enganya com el cotó, i a la carretera només les corredores amb classe arriben a la cimera amb tanta empenta, amb ganes de menjar-se el món i veient-se entre les millors. En la increïble exhibició de la polonesa Kasia Niewiadoma, una corredora establerta a Girona, Blasi va traspassar la línia de meta en cinquena posició –setena de la general– després d’una valenta escalada.
Hi havia vent en contra, un sol colpidor i els bombers, en moltes corbes de la pujada, estaven ben preparats per si calia actuar –per sort no va fer falta–, perquè el risc d’incendi era molt alt. I, sobretot, molt públic, perquè el Ventor té la seva màgia al marge del sexe de qui el pugi amb bicicleta.
Només quedava el dubte de saber què hauria passat en un altre escenari quan, a una desena de quilòmetres de coronar el Ventor, va atacar Demi Vollering, que va acabar sent derrotada per Niewiadoma, com va passar en el Tour del 2024. Es vsn escapar la neerlandesa, la polonesa i la suïssa Marlen Reusser, líder del Movistar. Llavors, quan Blasi semblava que es podia unir al grup, va mirar cap enrere. Elisa Longo Borghini, campiona d’Itàlia i cap de l’UAE, s’havia despenjat. Blasi va parar per fer tota l’ascensió a relleus i, aquesta vegada sí, en perfecta col·laboració amb la líder del seu equip.
Blasi i Longo no acabaven de tancar el forat per atrapar Vollering i Reusser, que anaven, sense èxit, a la caça de Niewiadoma, que al final del triomf d’etapa es va acabar vestint de groc.
"Sempre hi soc"
Mai van donar un relleu, i en la part més dura, quan pujava el percentatge, era sempre Blasi qui portava la batuta de la captura. "M’he tret un pes molt gran, perquè havia perdut confiança en mi mateixa. No era el meu millor dia, però he estat davant lluitant entre les millors. He vist que a les grans muntanyes sempre hi soc", va dir Blasi amb referència a les seves anteriors escalades al Tourmalet i a l’Angliru, on va sentenciar la Vuelta.
Niewiadoma va guanyar amb una escalada individual formidable i amb galons per guanyar demà el Tour a Niça. Vollering va reaccionar al final quan va deixar anar a Reusser en l’últim quilòmetre i va retallar temps a la seva rival polonesa. Així, va evitar que la Grande Boucle quedés vista per a sentència. Està a 15 segons en la general. Fa dos anys va perdre el Tour a Alpe d’Huez per només quatre segons. Diumenge hi ha territori per a un parany. No podeu perdre-us l’etapa final.
"Una vegada més hem demostrat que som un equip. La Paula i jo hem alternat molt bé en els relleus i he aconseguit acabar tercera", va declarar Longo Borghini a la cimera del Ventor als mitjans oficials del Tour en acabar l’etapa. En efecte, l’UAE es va fer fort al capdavant de la classificació per equips, una primera posició que difícilment se’ls escaparà. Sempre quedarà el dubte de saber si és més important guanyar per equips o si potser ho és aspirar a alguna cosa més en la classificació general, i per això la manera de treballar amb Blasi pot deixar una sensació d’insatisfacció... També al Ventor.
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