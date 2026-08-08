Crisi en la FIFA
‘The Telegraph’ afirma que la UEFA va pagar a una presumpta amant d’Infantino i aquest ho nega
D’acord amb el diari britànic, Infantino va ascendir a un càrrec directiu aquesta dona, una treballadora subalterna, mentre mantenia una relació amb ella, i es va assegurar que rebés una indemnització quan va abandonar l’organització
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EFE
La UEFA va pagar presumptament una suma de diners a una suposada amant de Gianni Infantino quan ell era el secretari general de l’organisme rector del futbol europeu, segons revela aquest dissabte el diari britànic ‘The Telegraph’, en una informació que l’ara president de la FIFA considera «categòricament falsa».
D’acord amb aquest mitjà, Infantino va ascendir a un càrrec directiu durant el seu temps en el càrrec europeu –del 2000 al 2016– aquesta dona, una treballadora subalterna, mentre mantenia una relació amb ella, i es va assegurar que rebés una indemnització quan va abandonar l’organització.
Un pagament d’«almenys sis xifres»
Fonts citades per ‘The Telegraph’ van indicar que el llavors president de la UEFA, Michel Platini, va confrontar Infantino en el seu moment per aquesta presumpta relació i es va acordar la seva renúncia a canvi d’un pagament d’«almenys sis xifres», a més de la matrícula en un màster en administració d’empreses (MBA) amb un cost de 45.000 lliures anuals (52.519 euros) com a part de l’acord.
Aquest divendres a la nit, quan es va avançar la notícia en digital, un portaveu de la UEFA va confirmar el pagament a la dona –de qui no ha transcendit la identitat–: «Estem al corrent de les acusacions i podem confirmar que es va fer un pagament per acomiadament a la persona en qüestió, juntament amb el pagament de les taxes d’un MBA en una escola de negocis local».
D’acord amb la UEFA, la indemnització es va ajustar al reglament vigent per al personal que abandonava l’empresa en aquell moment i, des del 2016, les normatives «s’han endurit» per als empleats de qualsevol nivell, per adaptar-les a les exigències d’«una organització moderna i de gran prestigi».
Segons ‘The Telegraph’, la presumpta amant ocupava un lloc administratiu quan va començar la seva relació amb Infantino, però va rebre un ascens ràpid a un càrrec directiu, amb un augment salarial del 30% i un sou anual d’uns 160.000 francs suïssos (171.315 euros).
Infantino, que ara afronta una crisi interna en la FIFA després del seu fallit pla de vendre accions de la Copa del Món a inversors privats, ha negat «rotundament» aquestes acusacions i les ha qualificat –a través d’un portaveu– de «categòricament falses».
«Qualsevol insinuació de conducta inapropiada o violació d’estatuts o reglaments és difamatòria», va dir un portaveu de la FIFA, que va incidir que mai hi ha hagut queixes dels empleats sobre el comportament del seu actual president.
Infantino està casat des del 2001 amb la libanesa Leena Al Ashqar i té quatre filles.
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