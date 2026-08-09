Araujo se’n va al Liverpool i Ferran se’n vol anar al PSG
El defensa surt cedit per una temporada amb opció de compra del club anglès. El davanter comunica al Barça que rebutja continuar.
Joan Domènech
El Barça bicampió perdrà dos homes rellevants de la plantilla, tot i que no eren titulars indiscutibles. Ronald Araujo se n’anirà al Liverpool en una cessió amb opció de compra del club anglès; Ferran Torres desitja anar-se’n traspassat al París Saint-Germain després de comunicar a Hansi Flick la seva renúncia a continuar a la plantilla blaugrana davant l’oferta del club francès, que ara haurà de negociar el traspàs del davanter, a qui li quedava un any de contracte.
Divendres es va forjar el préstec d’Araujo, requerit pel Liverpool pels problemes que pateix a l’eix de la defensa. Andoni Iraola, el seu nou entrenador, va sol·licitar els serveis del futbolista, de 27 anys. Amb el beneplàcit de Hansi Flick i Deco, el director esportiu blaugrana, es va tancar l’operació.
El Liverpool, que assumeix tota la fitxa d’Araujo atesa la seva potència econòmica, té una opció de compra al final de temporada xifrada en 55 milions, va precisar Mundo Deportivo. Haurà comprovat així la capacitat d’Araujo de jugar al nivell que exigeix la Premier i en un dels candidats al títol. A Anfield substituirà Ibrahima Konaté, que se’n va anar lliure al Reial Madrid, i jugarà al costat de Virgil van Dijk, el veterà capità red.
Araujo va ser el defensa que menys partits va jugar la passada campanya, a excepció de Christensen, en part perquè va estar dos mesos de baixa pel "descans mental" que va necessitar després de l’infortunat partit contra el Chelsea, on va ser expulsat. No obstant, tres dels seus quatre gols van ser decisius en tres victòries.
En canvi, Ferran Torres, ha demanat ser transferit al PSG, amb el qual ha arribat a un acord personal en els cinc anys del contracte que tenen emparaulat. A quatre dies de la seva reincorporació als entrenaments del Barça (dimecres), data en què Torres havia emplaçat el club per parlar de la renovació del seu contracte (vigent fins al 2027), va transcendir que ha avançat a Flick que desitja anar-se’n i que el club, en lloc de negociar amb ell, ho faci amb els emissaris francesos per al traspàs. La marxa del valencià aguditzarà el problema que turmentava el Barça després de perdre –no va renovar– Robert Lewandowski per fitxar un davanter centre.
Suplent per suplent
Ferran Torres cobrirà a París la baixa de Gonçalo Ramos, el davanter centre dels últims tres anys, i que solia ser suplent. El futbolista portuguès, fastiguejat de jugar menys del que esperava, va demanar la baixa. L’AC Milan ha pagat per ell 60 milions més 10 en variables. La cotització del valencià és més alta, no tant pel valor del gol que va donar el triomf a Espanya sinó perquè va aportar al Barça el doble de gols que Ramos al PSG. En el Mundial, tots dos van estar més temps a la banqueta que al camp –recanvis, respectivament, de Mikel Oyarzabal i Cristiano Ronaldo– i tots dos van marcar un gol decisiu: el de Ferran Torres va reportar el títol davant l’Argentina (1-0) i el de Ramos només va servir per derrotar Croàcia (2-1) en els setzens.
El capítol de baixes –després de les de Rashford, Lewandowski i Ter Stegen aquesta setmana– continuarà amb Marc Casadó i Roony Bardghji. Cap dels dos va viatjar a Udine amb els seus companys.
Subscriu-te per seguir llegint
- S’enfonsa una embarcació de 12 metres després de xocar contra les roques a Torroella
- Actuen en grup per robar una bossa de mà a Torroella de Montgrí amb el mètode de 'la collita' i en detenen un
- La cuina lliure i sense pretensions del Riots de Banyoles
- Marc Puigtió renuncia a tots els seus càrrecs institucionals després de la polèmica amb l'àudio
- Dos mesos d’espera a Girona per renovar el DNI
- Necrològiques del 8 d'agost de 2026
- Qui paga la festa del Marroc
- Popeyes obre el seu primer restaurant a la província de Girona