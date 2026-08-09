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El Barça agafa ritme en un triangular poc revelador

Raphinha va marcar un penal a l’últim minut al Forest (1-0), però un contraatac va condemnar els culers davant l’Udinese (0-1), campió del torneig.

Raphinha celebra el gol de penal contra el Nottingham Forest, ahir. | DANI BARBEITO

Raphinha celebra el gol de penal contra el Nottingham Forest, ahir. | DANI BARBEITO

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Jorge Dávila

Barcelona

Una simple prova, una altra més, dispensada en dues dosis davant rivals diferents, per agafar ritme de partit. El Barça va afegir un altre capítol de pretemporada mentre espera que es vagin incorporant els participants en el Mundial. Encara li falten deu jugadors, incloent-hi Ferran Torres, que potser ni s’acostarà a Sant Joan Despí, i João Cancelo, que encara no està fitxat.

Al poc revelador empat contra el Birmingham de la setmana passada es va sumar també el triomf sobre el Nottingham Forest (1-0) i la derrota davant l’Udinese, en el singular triangular disputat a la ciutat italiana en dos partits de 45 minuts. L’amfitrió va conservar el trofeu en joc.

El Barça es va imposar en el primer partit gràcies a un penal transformat per Raphinha i provocat per Fermín en l’última jugada. Com que l’Udines havia vençut el Forest (1-0), els locals i els blaugrana van disputar la simbòlica final. I un altre solitari gol solitari va decidir el torneig. En un contraatac –una cosa que no ha canviat– que va agafar la defensa avançada i descol·locada.

Gueye i Bayo van tenir facilitats per connectar una centrada amb una suau elevació sobre Szczesny en el gol del triomf. El porter va ser l’únic que va disputar els 90 minuts. A l’inici el van acompanyar Espart, Christensen, Gerard Martín, Pesquer; Fermín, Bernal, Fariñas; Adeyemi, Abdelkarim i Raphinha.

Debuta Bisiwu

Flick va repetir pràcticament l’alineació per al duel en què s’havia de decidir el títol. Només va retirar de l’equip Fermín i Raphinha. Els més curts de forma, i que sumaven els seus primers minuts després de les seves respectives lesions. Van ocupar les seves posicions Ebrima Tunkara (16 anys) i Shane Kluivert (18). Al quart d’hora hi va haver cinc entrades més: Héctor Fort, Álvaro Cortés, Alejandro Balde, Orian Goren i Jesse Bisiwu, que debutava.

Sense els gestors del gol davant el Forest, es va veure un Barça més assentat al camp, sense semblar tan vulnerable com en la simbòlica primera meitat davant el Forest. Al contrari, tampoc es va acostar a l’àrea italiana excepte en un cop de cap de Christensen en un córner. Guille, Toni i Tommy Marqués van aparèixer en els últims 20 minuts per substituir Benal, Christensen i Adeyemi.

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Després de la cancel·lació de l’amistós de Tànger per la inestable relació entre Espanya i el Marroc, el Barça va pactar un assaig davant el FC Basilea per rodar més l’equip. El partit es jugarà a l’estadi St. Jakob-Park, de la ciutat suïssa, el diumenge 16 d’agost a les 16.30 hores.

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