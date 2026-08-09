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Carlos Gimeno es queda a les portes del podi en l’Europeu de París

Carlos Gimeno es queda a les portes del podi en l’Europeu de París | / EUROPA PRESS

Carlos Gimeno es queda a les portes del podi en l’Europeu de París | / EUROPA PRESS

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G. M. D’ALBERTO

El saltador espanyol, vigent subcampió del món, va acostar-se a les medalles en la prova celebrada al Sena després d’acabar ahir en quarta posició en la final de salts de gran altura. Gimeno semblava tenir a la mà el podi després d’afrontar l’última ronda de salts en primera posició, però un últim salt fluix el va col·locar per darrere del francès Gary Hunt, que va ser bronze. L’italià Andrea Barnaba es va emportar la plata i el romanès Catalin Preda va acabar guanyant l’or amb el salt de més dificultat de tota la final.

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