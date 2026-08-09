Els atacs més surrealistes a Trump i altres amenaces ultres
Prensa Ibérica pot consultar en exclusiva els informes de l’IPCC, el centre de comandament policial dirigit per l’FBI durant el Campionat del Món dels EUA, el Canadà i Mèxic.
Luis Rendueles
Una part de la feina de l’IPCC, el centre de comandament policial durant el Mundial de futbol, va tenir a veure amb amenaces més o menys extravagants, intents d’invasió de camp, la vigilància de seguidors ultres i alguns episodis surrealistes. Algunes de les amenaces menys creïbles van tenir a veure amb POTUS (el president dels Estats Units), nom en clau de Donald Trump.
La més elaborada va tenir lloc el 22 de juny, quan un individu va publicar a X un vídeo, fet amb intel·ligència artificial, en què es veu algú semblant a Trump jugant a futbol amb altres persones. Trump i d’altres porten samarretes d’Israel i juguen contra una suposada selecció del Líban. L’informe de l’IPCC recull el resum del vídeo, en què "apareixen drons i comencen a llançar explosius" sobre els jugadors. Trump mor en atac i llavors en les imatges apareix un jove que porta un mocador palestí.
El 27 de juny, l’FBI de Minneapolis va localitzar un apunt a Facebook. Era un mem de Trump vestint l’uniforme de cavalleria, a l’estil del general Custer (el militar nord-americà derrotat pels indis sioux i xeienes en la batalla de Little Bighorn) amb una fletxa travessada al front. Portava per títol "Fem que els EUA tornin a ser natius!". La investigació va revelar que l’autor era un conegut natiu americà que vivia a Seattle i havia publicat aquest missatge amb motiu de les celebracions de la batalla de Little Bighorn, que va tenir lloc el juny de 1876.
Trump provocava publicacions en totes direccions. Quan el futbolista estrella dels Estats Units, Folarin Balogun, va ser expulsat durant el partit contra Bòsnia i sancionat, algú va fer una amenaça de bomba a Miami. Després, un usuari de xarxes socials li va exigir: "Fes un truc, Donald Trump". I va amenaçar de col·locar bombes en seus de la FIFA. El cert és que Trump va trucar al president de la FIFA i va aconseguir que s’anul·lés la sanció i que el davanter pogués jugar el partit següent.
33 amenaces de bomba
El 8 de juliol, de fet, ja s’havien registrat 33 amenaces de bomba. Una de les més extravagants la va detectar l’FBI de Miami: un usuari de X va escriure que si es continuaven fent les pauses d’hidratació durant els partits, atacaria la casa del president de la FIFA, Gianni Infantino. La més preocupant va passar quan algú va assegurar que hi havia una bomba a l’autobús que traslladava la selecció anglesa per jugar la semifinal contra l’Argentina. Un agent caní (K-9) va marcar una zona de l’autobús com a positiu en explosius. Un altre agent de quatre potes el va corregir després. Va ser una falsa alarma deguda a una avaria mecànica amb pèrdua d’oli.
Altres amenaces que van ser vigilades amb èxit durant el Mundial van ser els possibles intents d’invasió de camp amb tota mena de motivacions possibles. L’invasor més petit va ser un nen de 8 anys que va mirar de saltar al camp durant l’Argentina-Suïssa de l’11 de juliol. Els pares i el nen van ser expulsats de l’estadi.
Els ultres van ser una altra preocupació. No n’hi van acudir gaires (els ultres són seguidors més d’equips que de països), tot i que van protagonitzar alguns incidents. Així va passar quan seguidors de l’Equador es van barallar. En realitat, va ser una baralla entre ultres del Barcelona de Guayaquil contra fanàtics d’un altre equip equatorià, el Lliga Universitària de Quito. Hi va haver dos detinguts.
Els informes van assenyalar els ultres croats com un grup que calia vigilar, habituats al consum d’alcohol i a portar artefactes pirotècnics. Però els ultres que van donar més feina a l’IPCC van ser els barras bravas de l’Argentina. Ja a Nova York alguns van protagonitzar una baralla contra seguidors algerians en ple Times Square. Hi va intervenir la policia, però no va voler denunciar ningú.
Els informes revelen que un col·lectiu de seguidors argentins anomenat Banda Argentina acudirien a l’estadi de Kansas. I assenyalaven que ja hi havia al territori nord-americà 14 ultres argentins que tenien prohibida l’entrada als estadis del seu país per comportament violent. La xifra aniria pujant i dies després ja s’havien identificat 300 barras bravas. El 22 de juny, tres van ser sorpresos amb claus de forja i estaques d’acer a Dallas.
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