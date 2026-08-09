Jorge Martín reforça el lideratge i encapçala el triplet d’Aprilia
El madrileny va aconseguir la ‘pole’ a Silverstone i trencar el rècord de la volta ràpida i va dominar l’esprint del començament al final. Marc Márquez va acabar novè per culpa del pneumàtic posterior.
Emilio Pérez de Rozas
Quan els pilots de MotoGP van arribar dijous a Silverstone per participar en el Gran Premi d’Anglaterra amb què es reprenia el Mundial de motociclisme després de l’aturada estival, tots els pilots van dir que aquesta era una cita en què Aprilia arrasaria. Tant els d’Aprilia com els de Ducati. Després de l’exhibició de Marco Bezzecchi (Aprilia), divendres, en què va destrossar, tot i les lesions, el rècord de Fabio Quartararo (Yamaha) del 2025, es va començar a intuir que les motos de Noale (Itàlia) s’apoderarien del cap de setmana.
Ahir al migdia va ser el company de Bezz a Aprilia, el madrileny Jorge Martín, líder del Mundial, que va protagonitzar una altra exhibició a l’aconseguir una pole position encara més veloç que el crono de Marco. I en cursa, en la prova a l’esprint de deu voltes, Martinator es va imposar amb una autoritat excel·lent i va reforçar el seu lideratge en el campionat amb 12 punts més.
Mossegada al Mundial
No hi va haver cursa. Martín va dominar del començament al final. I, a sobre, dos col·legues de marca, el japonès Ai Ogura i el martiritzat (pel dolor) Marco Bezzecchi, van completar el podi de la cursa curta. "No puc estar més content per la victòria, ni més feliç per la feina que ha fet l’equip, ni més orgullós de com he treballat aquestes vacances", va comentar Martinator. "És molt bonic i gratificant reprendre el campionat amb una pole i una victòria tan contundent, però això tot just acaba de començar. Caldrà continuar lluitant de valent".
La cursa d’ahir, que va tenir com a heroi plorós Bezzecchi, va veure com les possibilitats de Marc Márquez s’anaven fonent a mesura que el seu pneumàtic posterior s’anava degradant. El desgast va ser tan bèstia que fins i tot un simple observador podia veure com es degradaven els perfils d’una banda de la roda posterior. Il Cannibale començava la prova a l’esprint a 18 punts de Martín i, demà, arrencarà el GP a 29. Queda molt, sí, però la mossegada del líder d’Aprilia va ser important.
Cursa a l’esprint: 1. Jorge Martín (Aprilia), 19 minuts 49.066 segons; 2. Ai Ogura (Aprilia), a 1.530 segons; 3. Marco Bezzecchi (Aprilia), a 3.974; 4. Àlex Márquez (Ducati), a 6.956; 9. Marc Márquez (Ducati), a 13.965.
Així està el Mundial de pilots: 1. Jorge Martín (Esp), 220 punts; 2. Ai Ogura (Jap), 203; 3. Marco Bezzecchi (Ità), 193; 4. Marc Márquez (Esp), 191; 5. Fabio Di Giannantonio (Ità), 189.
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