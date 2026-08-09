Mor Jorge Messi, el pare de Leo
L’artífex de la carrera de l’exjugador del FC Barcelona i capità de la selecció argentina patia des de feia mesos una delicada malaltia que va sortir a la llum pública durant el Mundial. L’astre havia visitat el pare tot just acabat el torneig. Tenia 68 anys.
Abel Gilbert
Jorge Messi, pare de Lionel Messi, va morir divendres en un hospital de Rosario després d’una delicada malaltia. Tenia 68 anys. El capità de la selecció argentina l’havia vist per última vegada tot just acabat el Mundial. El seu viatge amb avió privat directe a la urbanització que la família té a la perifèria de Rosario va tenir alguna cosa de comiat.
Els mitjans de comunicació sabien que Jorge, l’artífex de la carrera més que excepcional del seu fill, no estava bé. Ho va confirmar després que es filtrés en un programa televisiu la notícia falsa sobre la seva defunció en una nota que confirmava que el pare estava "sota seguiment mèdic, recuperant-se i evolucionant favorablement dins del quadre que presenta". L’Argentina havia jugat davant Algèria. A l’anotar el primer gol, va trencar en un plor que després va poder explicar. "Vaig passar uns dies difícils", i no era per raons futbolístiques.
Quan va acabar el Mundial, la Pulga no va trigar a aterrar a Rosario per estar amb la seva família. Pocs dies després, va retornar als Estats Units per reincorporar-se a l’Inter Miami.
Reservat i decisiu
Al llarg de gairebé dues dècades, Jorge Messi va mantenir el mateix perfil reservat i alhora decisiu en la construcció del mite futbolístic d’escala global. Hi va haver un temps en què va ser obrer. Després, supervisor d’una fàbrica siderúrgica. I quan el nen va començar a destacar en el futbol infantil, es va convertir en alguna cosa més que un representant: el suport emocional i conseller, un lloc que va mantenir sempre fora de focus. Va ser ell qui va prendre la decisió d’acompanyar-lo en l’aventura catalana després que Newell’s Old Boys reconegués la seva impossibilitat de sostenir el creixement del petit prodigi.
Tenia 13 anys quan van arribar a Barcelona. A partir d’aquell moment, la història de l’ascens fulgurant és coneguda: les injeccions i els seus efectes, l’atracció que començava a suscitar aquesta figura, encara petita, sobre la gespa, el debut explosiu en la primera divisió culer. La transició de l’anonimat a la celebritat del fill va tenir aquella sigil·losa companyia de Jorge. També quan jugava a la selecció o va ser traspassat al PSG. Pare i assessor. Cap moviment del seu fill li va ser aliè.
El reconeixement esportiu també va venir amb l’oportunitat econòmica. El 2007, el pare va crear la Fundació Leo Messi, destinada a garantir la igualtat d’oportunitats per a nens i adolescents en situació de vulnerabilitat. En l’actualitat la dirigeix Rodrigo, un dels germans del jugador. El pare, va recordar Infobae, va aconseguir que Leo es convertís "en una marca d’índole planetària". Així les coses, "va contractar els millors per estudiar cadascuna de les múltiples propostes que arribaven diàriament per a Leo". Va ser "un filtre per organitzar els detalls en la vida d’una estrella" i "generar projectes fructífers amb Adidas, el Ministeri de Turisme de l’Aràbia Saudita, HardRock, Cirque du Soleil, Budweiser i Pepsi".
La necessitat de passar inadvertit no va ser mai completa. "En Jorge també va protagonitzar alguns capítols que van ser portada dels mitjans a Espanya", va recordar el diari La Nación. "El 2019, la Justícia espanyola el va condemnar a ell i al seu fill a 21 mesos de presó per tres delictes de frau impositiu vinculats als ingressos publicitaris del llavors futbolista del Barcelona entre els anys 2007 i 2009.
Un símbol de Rosario
El perfil baix de Jorge Messi va ser gairebé una regla monàstica malgrat aquest capítol judicial. Són molt escasses les entrevistes concedides. El març passat va parlar amb el diari de Rosario La Capital sobre Leones FC, club de la ciutat dirigit per un altre fill seu, Matías, que va ser autoritzat a competir en la tercera divisió. "Leones intenta posicionar-se i esperem que li vagi bé. És un èxit, això".
Leo és un símbol argentí, però abans que res, de Rosario. Newell’s Old Boys, l’equip del qual Jorge era seguidor, igual que el seu fill, va ser la primera institució a reaccionar: "Reconegut seguidor leproso, empresari i pare del capità del seleccionat argentí, Lionel Andrés Messi. Jorge va ser el suport i la persona que va apuntalar amb visió, rigor i afecte la carrera del millor jugador de tots els temps amb la seva dona, Celia Cuccittini. El seu acompanyament constant i el seu lideratge darrere d’escena van ser fonamentals per recolzar cada pas de Lionel, des dels seus inicis a Malvines fins a la glòria màxima del futbol mundial. Gràcies per ensenyar-li a estimar aquests colors".
El FC Barcelona, en el condol ha agraït "el compromís" de Jorge Messi amb el club "per confiar-li els inicis i els anys de màxima esplendor de la carrera futbolística del seu fill Leo".
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