Paula Blasi i Mireia Benito: Estrelles que brillen amb un mateix punt de partida
Malgrat la diferència d’edat, palmarès i opcions de futur, ambdues ciclistes catalanes no només corren el Tour de França, sinó que també comparteixen origen: van formar-se i créixer al Club Ciclista Baix Ter
N’hi va haver prou amb una primera impressió. Una estona al damunt de la bicicleta va ser suficient perquè quedés clar que Paula Blasi (Esplugues de Llobregat, 2003) tenia fusta i un futur brillant. I això, que mai havia estat ciclista ni tampoc s’ho havia plantejat. «Ho era tot. La mirada, la manera de pedalar, la posició del cos. En un moment vam veure que tenia un nivell altíssim i que era molt potent». Així ho rememora Sergi Güell, president del Club Ciclista Baix Ter. Aquella primera vegada. I d’això no en fa pas tant perquè Blasi, avesada a fer atletisme, duatló i triatló, va enfilar-se a la bicicleta el 2024 tot buscant una alternativa perquè, lesionada, necessitava fer un parèntesi per recuperar-se. D’ençà que ja no hi ha baixat i en dos anys i mig, ha escrit una trajectòria ascendent digna d’estudi, mereixedora d’una ovació i amb un futur a curt, mitjà i llarg termini que fa molt bona pinta. Ara brilla al Tour, com ha fet en d’altres competicions (és la vigent campionat de la Vuelta a Espanya i la Volta a Catalunya), però fa quatre dies aprenia i creixia al Massi Baix Ter, equip amb seu a Torroella de Montgrí i bressol d’altres esportistes de renom. Un exemple més: Mireia Benito. Camí dels 30 anys i segurament sense el futur brillant que li espera a Blasi, la de Llorenç del Penedès pot presumir d’un palmarès envejable (és la vigent campiona d’Espanya en ruta i contrarellotge, a part d’un bon paper als Jocs Olímpics de París de fa dos estius). El seu punt de partida també és a l’Empordà. En el seu cas, es va donar a conèixer vestint el mallot del Massi-Tactic, aleshores de categoria continental. Dues corredores;dos perfils diferents però amb resultats a tenir en compte. Iun mateix origen. «És un orgull», valora Güell, seguint-ho des de la distància.
Parla d’orgull, de satisfacció i es mostra content amb la trajectòria de totes dues ciclistes. Però va més enllà, escombra cap a casa i decideix no quedar-se en el tòpic buit de significat. Blasi és actualment setena en la general del Tour i la segona millor jove, tot un èxit; Benito es troba entre les 45 primeres classificades. «N’estic orgullós, perquè són dues ciclistes que no només han passat pel club, sinó que les vam descobrir i les vam ajudar a créixer. Però alhora tinc el cor una mica dividit, perquè ens fa ràbia que en el seu moment, no se’ns ajudés a poder apostar com tocaria per potenciar aquest talent i si han evolucionat ha estat perquè se n’han hagut d’anar a fora. Ens ha passat, ens està passant i si no es fa res, ens tornarà a passar», lamenta.
El primer equip femení del Club Ciclista Baix Ter fa uns quants anys que està en dansa i a finals de la passada dècada va poder fer el salt a la categoria continental. Ho va aprofitar Mireia Benito, que havia estat dos cursos pedalant al Catema.cat, l’aleshores filial (ara porta per nom Academy). «Va estar als nostres inicis, però era una corredora diferent. Aella li va tocar viure-ho tot des de zero, des del punt de partida, i créixer de la mà de com creixia el mateix club. Podem dir que ha lluitat molt més que ningú, possiblement, i sempre ha tingut les idees molt clares. Això l’ha ajudat a arribar fins a on ha arribat, perquè s’ho ha hagut de currar més que d’altres. No ha estat només pel seu talent innat, sinó per la seva fam per millorar, treballar; la seva constància i dedicació», reflexiona Güell. Al 2022 va ser conscient que necessitava canviar d’aires i se’n va anar a l’AG Insurance Soudal Quick Step, el seu club actual. Pel camí, nombroses medalles en els campionats d’Espanya, tant en contrarellotge com en la modalitat de ruta.
Blasi, paraules majors
El cas de Paula Blasi és excepcional. A Torroella, Sergi Güell i Àngel Gonzàlez (mànager del Massi Baix Ter) van detectar en un tres i no res el seu enorme talent i li van donar una oportunitat amb el primer equip. No podia córrer per una lesió?Doncs a pedalar. I no per passar l’estona. El 2024 va guanyar el campionat d’Espanya de contrarellotge en la categoria sub23 i va ser la millor jove del prestigiós Giro della Toscana, a part d’altres bons resultats. Va trigar ben poc a volar: la va pescar l’UAE Development Team i actualment és una de les ciclistes amb més potencial del panorama internacional femení. «Des del primer moment vam tenir claríssim que podia fer grans coses, fins i tot guanyar un Tour de França. En només un any va fer una gran evolució amb nosaltres. Era, dit amb estima i amb el bon sentit de la paraula, com un cavall desbocat;no té sostre, va a per totes, corria sense control però conscient de les seves possibilitats. És una ciclista intel·ligent, que sempre ha sabut treballar per evolucionar, que ha tingut cap i ha entès que no cal guanyar-ho tot el primer dia, sinó que té capacitat per fer-ho però que només pencant de valent ho aconseguirà», reflexiona Güell.
Avui, Blasi i Benito posaran el punt final a la seva participació al Tour de França. Sergi Güell seguirà la darrera etapa des de la distància i, qui sap, potser els envia algun missatge. «Ja no tenim un contacte diari com abans, ni molt menys, però de tant en tant ens escrivim, quan hi ha bons i mals moments. Són corredores que te les estimes més que no pas d’altres».
El Tour, el Massi no el corre. Tant de bo, sospiren a l’Empordà. El panorama actual fa que sigui tota una utopia imaginar-s’ho. De moment, al club continuen picant pedra, tot aixecant la veu quan cal. «Al Tour no hi participem i, dit clarament, no hi pinto res. Però ja he fet més d’una entrevista aquesta setmana. Això és un orgull i significa que la gent d’aquest esport ens té en compte, aplaudeix la nostra feina i recorda l’origen d’algunes de les corredores que en formen part. La Paula s’emportarà el protagonisme, però la Mireia també se’l mereix. Són grans esportistes». A Torroella de Montgrí ho tenen clar.
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