La Premier importa el talent dels tècnics espanyols a les banquetes
Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Andoni Iraola (Liverpool), Xabi Alonso (Chelsea) i Álvaro Arbeloa (Fulham) dirigiran clubs anglesos. Per primera vegada en 10 anys no hi serà Guardiola al City.
Fermín de la Calle
Els clubs de la Premier es van cansar de comprar canyes a Espanya i ara volen que els espanyols els ensenyin a pescar. Només així es pot explicar que aquesta temporada que comença a Anglaterra un de cada quatre entrenadors que ocupen les banquetes sigui espanyol. Mikel Arteta, Unai Emery, Andoni Iraola, Xabi Alonso i Álvaro Arbeloa dirigiran clubs anglesos en aquesta arrencada de la temporada 2026-27.
El "boring Arsenal" d’Arteta
Arteta defensarà la corona després de donar el títol a l’Arsenal 22 anys després. El boring boring Arsenal de Nick Hornby es va proclamar campió amb el donostiarra a la direcció. Un triomf amb nítid gust espanyol, ja que a les files gunners hi havia fins a cinc jugadors internacionals de l’actual campiona del món com David Raya, Kepa Arrizabalaga, Mikel Merino, Martín Zubimendi i Christian Mosquera. No és l’únic guipuscoà, perquè a la banqueta de l’Aston Villa hi ha un tècnic d’Hondarribia, Unai Emery, que els ha portat a la Champions per primera vegada en 41 anys i els va fer conquerir l’Europa League.
Un altre donostiarra, Xabi Alonso, de passat històric amb el Liverpool, aconsegueix la banqueta del sempre exigent Chelsea. Arriba després d’una traumàtica experiència al Reial Madrid per intentar desenvolupar el futbol que va desplegar el seu enlluernador Bayer Leverkusen. I hi haurà un altre guipuscoà, d’Usurbil, Andoni Iraola. Després de portar al Bournemouth a lluitar per posicions europees, el Liverpool li confia el seu projecte durant les tres temporades vinents. El cinquè tècnic és el saragossà Álvaro Arbeloa, que va fer un màster exprés a la banqueta del Reial Madrid suplint el seu amic Xabi Alonso i ara assumeix el repte de dirigir l’Spanish Fulham, per al qual ja ha reclutat Gonzalo García i César Palacios, a més de tenir el jugador central Jorge Cuenca.
Després de 10 anys la Premier arrencarà sense Pep Guardiola a la banqueta del Manchester City. Un tècnic que ha fet història sumant sis títols de Lliga i l’anhelada Champions que perseguien des del desembarcament del City Football Group des d’Abu Dhabi. Pep ha canviat la concepció del futbol a Anglaterra, on ara també surt jugant des de darrere i els porters han deixat de ser bons en el joc aeri per tenir també bon peu. Al costat d’ell marxa Rodrigo Hernández, Pilota d’Or el 2024 i millor jugador del passat Mundial, un futbolista que tindrà una estàtua als afores de l’Etihad Stadium.
El títol d’Espanya en el Mundial, i sobretot la manera en què ho va aconseguir, ha animat els clubs a apostar per entrenadors espanyols que fabriquen equips de futbol com el que ha armat Luis de la Fuente per guanyar Mundial, Eurocopa i Nations League. Un equip que imposa el seu joc i neutralitza les fortaleses rivals. Un estil que en un altre temps era injuriat pels seguidors anglesos, però que ara s’ha integrat al futbol trepidant que converteix la Premier en la Lliga més atractiva del món. Onze mil milions d’euros rebrà per la venda dels seus drets d’imatge mentre LaLiga tot just passa dels dos mil.
Sinònim de qualitat
Hi haurà gairebé una trentena d’espanyols a la Premier perquè als cinc entrenadors s’hi sumen 23 futbolistes. Futbolistes consolidats com el millor porter de l’any passat, el català David Raya, i altres que arriben buscant fer-se un nom com els davanters Álvaro El Toro Rodríguez o Gonzalo García. En el dia d’avui comptar amb un futbolista espanyol és sinònim de qualitat. Ningú llegeix millor els partits ni desxifra amb més facilitat les defenses rivals. Això ha provocat el canvi en les maneres d’entrenar, d’analitzar en vídeo les trobades i de portar a terme els canvis plantejant trobades amb fases totalment diferenciades.
La Premier es va enamorar d’Espanya fa molts anys i la relació continua vigent. El fervor anglès barreja perfectament amb la passió espanyola i per més que els inventors del futbol continuïn cantant a les grades Football is coming home cada vegada que juga la seva selecció, saben que si hi ha un espanyol ficat pel mig la cosa anirà molt millor.
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