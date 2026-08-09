Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pla InuncatAgència de viatgesLlicència Cap RoigCrims masclistes"Taxi pirata"Girona FCAgenda cap de setmana
instagramlinkedin

‘The Telegraph’ afirma que la UEFA va pagar una "amant" d’Infantino

‘The Telegraph’ afirma que la UEFA va pagar una «amant» d’Infantino

‘The Telegraph’ afirma que la UEFA va pagar una «amant» d’Infantino

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

El Periódico

Barcelona

La UEFA hauria pagat uns diners a una presumpta amant de Gianni Infantino quan aquest era el secretari general de l’organisme rector del futbol europeu, segons va revelar ahir el diari britànic The Telegraph, en una informació que l’ara president de la FIFA considera "categòricament falsa".

D’acord amb aquest mitjà, Infantino hauria ascendit a un càrrec directiu durant el seu temps en el càrrec europeu –del 2000 al 2016– aquesta dona, una empleada subalterna mentre hi mantenia una relació, i es va assegurar que rebés una indemnització quan va abandonar l’organització. Fonts del The Telegraph van indicar que el llavors president de la UEFA, Michel Platini, es va enfrontar amb Infantino per aquesta presumpta relació i es va acordar la seva renúncia a canvi d’un pagament d’"almenys sis xifres", a més de la matrícula en un màster en administració d’empreses (MBA) amb un cost de 45.000 lliures anuals (52.519 euros) com a part de l’acord.

"Ascens laboral"

Un portaveu de la UEFA va confirmar el pagament a la dona – de qui no ha transcendit la identitat –: "Estem al corrent de les acusacions i podem confirmar que es va fer un pagament per acomiadament a la persona en qüestió, juntament amb el pagament de les taxes d’un MBA en una escola de negocis local".

Notícies relacionades

Segons la UEFA, la indemnització es va ajustar al reglament vigent per al personal que abandonava l’empresa en aquell moment. The Telegraph apunta que la presumpta amant ocupava un lloc administratiu quan va començar la seva relació amb Infantino, però va rebre un ràpid ascens a un càrrec directiu, amb un augment salarial del 30% i un sou anual d’uns 160.000 francs suïssos (171.315 euros). "Qualsevol insinuació de conducta inapropiada o violació d’estatuts o reglaments és difamatòria", va valorar ahir un portaveu de la FIFA sobre l’assumpte.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents