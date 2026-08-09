Valdebebas es converteix en el planter del futbol anglès
Xabi Alonso, Arbeloa, Gonzalo, Víctor Muñoz, Palacios o Rodríguez arriben a la Premier des de la Ciutat Esportiva del Reial Madrid.
Fermín de la Calle
El perfil del jugador espanyol que aterra a la Premier ha començat a canviar. En temporades anteriors es buscaven futbolistes que ja estiguessin adaptats al futbol d’anada i tornada de les illes, defensors aguerrits preparats per a la batalla com César Azpilicueta o Carlos Cuéllar, o porters contrastats com David de Gea. S’hi afegien estrelles en el seu moment àlgid com Fernando Torres, que va enlluernar el Liverpool després d’un important desemborsament a l’Atlètic, o un David Silva que arribava amb galons a la selecció. Però poques vegades s’apostava per joves de talent per tallar amb paciència i temps en un futbol de ritme frenètic. Un dels pocs casos va ser el de Cesc Fàbregas, a qui Arsène Wenger va modelar amb cura debutant en la Premier amb 16 anys.
Sis campions del món
Aquesta temporada, no obstant, són diversos els joves talents que arriben a la Premier per mirar de trencar la closca en el futbol anglès i confirmar les bones expectatives que generen. Futbolistes amb gol com els davanters Gonzalo García i Álvaro El Toro Rodríguez. Tots dos procedents del planter del Reial Madrid, exactament igual que el campió del món Víctor Muñoz. L’extrem arriba al Liverpool per donar a Iraola aquesta verticalitat que tant agrada a Anfield. Un jugador jove, 23 anys, amb molt desbordament i barra que vol confirmar a la vora del Mersey que la seva inclusió en la selecció aquest estiu estava més que justificada. Seran sis els campions del món a la Premier, perquè a més de Muñoz hi haurà Raya, Mikel Merino i Zubimendi a l’Arsenal, Yeremi Pino al Crystal Palace, i Pedro Porro al Tottenham.
Un altre madridista arribat de Valdebebas és César Palacios, una aposta personal d’Arbeloa, tècnic també criat al planter blanc com Xabi Alonso, per posar la pausa i l’elaboració en el futbol al preciós Craven Cottage. Altres joves com Nico González, el fill del deportivista Fran, ja té pes específic al Manchester City. Stefan Bajcetic no acaba d’aconseguir un lloc al Liverpool, però l’arribada d’Iraola el pot ajudar. El sevillista Juanlu ja és un jugador fet que donarà al Bournemouth consistència i criteri al darrere, com l’exblaugrana Óscar Mingueza, que arriba al Crystal Palace per fer profund el carril i poder trepitjar molta àrea.
El davanter de Santander Mateo Joseph va disfrutar de l’oportunitat de triomfar al Leeds, a què tornarà des de Mallorca. És fill d’anglès i nebot de l’exfutbolista Emile Heskey. El central Jorge Cuenca, ex del Vila-real, disputarà la seva tercera temporada amb el Fulham, mentre que Pau Torres, un altre central procedent del submarí groc, emprendrà la quarta com a defensa dels villans.
Altres futbolistes espanyols menys coneguts pel gran públic són l’alacantí Malcom Dacosta, que es va instal·lar a Anglaterra amb 7 anys i mira de fer-hi carrera, a banda de debutar amb l’Equador. O el cartagener Miguel Ángel Brau, que va arribar l’any passat al Coventry City des de Granada i va aconseguir l’ascens a la Premier amb els elefants.
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