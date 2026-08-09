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Vollering passa a l’ofensiva i es vesteix de groc en el Tour

La corredora neerlandesa va guanyar en solitari en l’etapa de Niça mentre que Paula Blasi va mantenir el setè lloc i segueix amb opcions de lluitar pel jersei blanc.

Vollering, vestida de groc, ahir després de guanyar l’etapa a Niça. | NICOLAS TUCAT / AFP)

Vollering, vestida de groc, ahir després de guanyar l’etapa a Niça. | NICOLAS TUCAT / AFP)

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Sergi López-Egea

Demi Vollering va donar una lliçó de lluita, de ciclista que mai es dona per vençuda i que no s’entrega, tot i que les coses no li sortissin com s’esperava al Ventor. La corredora neerlandesa va guanyar una segona etapa en aquest Tour, va arrabassar el jersei groc a la polonesa Katia Niewiadoma i torna a ser la gran favorita per al triomf final. Paula Blasi va mantenir la setena plaça i continua amb opcions de lluitar pel jersei blanc com a millor jove, a falta d’una etapa.

Són només vuit segons de diferència els que hi ha entre Vollering i Niewiadoma en una etapa final amb prou al·licient perquè es mantingui la intriga. Per quatre segons només se li va escapar la victòria a la neerlandesa, precisament contra Niewiadoma, fa dos anys a la pujada a Alpe d’Huez que va tancar la competició. Amb quatre ascensions previstes avui al coll d’Esa hi haurà combat, tot i que aquesta mena d’etapes beneficien Vollering, com va demostrar dimecres.

Té més equip i tamb més traça en les baixades, mentre que a Niewiadoma se la va veure cansada en la resposta a Vollering després de l’atac de la neerlandesa en un repetjó de 450 metres en el qual es va jugar l’etapa.

Últimes esperances

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Al demarratge de Vollering també va respondre la italiana Elisa Longo Borghini en el seu afany difícil d’arrabassar la tercera plaça a la suïssa i líder del Movistar Marlen Rousser. Està a 1.53 minuts i és lògic que, en l’última etapa, l’UAE de Blasi es concentri en la lluita pel podi. Complicat, tot i que si l’alemanya Antonia Nierdemaier, companya d’equip de Niewiadoma, ha de treballar per a la seva cap, hi ha esperança que Blasi pugui retallar l’1.11 minuts que la separen del jersei blanc.

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