Vollering passa a l’ofensiva i es vesteix de groc en el Tour
La corredora neerlandesa va guanyar en solitari en l’etapa de Niça mentre que Paula Blasi va mantenir el setè lloc i segueix amb opcions de lluitar pel jersei blanc.
Sergi López-Egea
Demi Vollering va donar una lliçó de lluita, de ciclista que mai es dona per vençuda i que no s’entrega, tot i que les coses no li sortissin com s’esperava al Ventor. La corredora neerlandesa va guanyar una segona etapa en aquest Tour, va arrabassar el jersei groc a la polonesa Katia Niewiadoma i torna a ser la gran favorita per al triomf final. Paula Blasi va mantenir la setena plaça i continua amb opcions de lluitar pel jersei blanc com a millor jove, a falta d’una etapa.
Són només vuit segons de diferència els que hi ha entre Vollering i Niewiadoma en una etapa final amb prou al·licient perquè es mantingui la intriga. Per quatre segons només se li va escapar la victòria a la neerlandesa, precisament contra Niewiadoma, fa dos anys a la pujada a Alpe d’Huez que va tancar la competició. Amb quatre ascensions previstes avui al coll d’Esa hi haurà combat, tot i que aquesta mena d’etapes beneficien Vollering, com va demostrar dimecres.
Té més equip i tamb més traça en les baixades, mentre que a Niewiadoma se la va veure cansada en la resposta a Vollering després de l’atac de la neerlandesa en un repetjó de 450 metres en el qual es va jugar l’etapa.
Últimes esperances
Al demarratge de Vollering també va respondre la italiana Elisa Longo Borghini en el seu afany difícil d’arrabassar la tercera plaça a la suïssa i líder del Movistar Marlen Rousser. Està a 1.53 minuts i és lògic que, en l’última etapa, l’UAE de Blasi es concentri en la lluita pel podi. Complicat, tot i que si l’alemanya Antonia Nierdemaier, companya d’equip de Niewiadoma, ha de treballar per a la seva cap, hi ha esperança que Blasi pugui retallar l’1.11 minuts que la separen del jersei blanc.
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