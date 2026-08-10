FIATC Girona
Aljaž Kunc, Isaac Vázquez i Andrzej Pluta ja coneixen Fontajau
Tres de les sis incorporacions del FIATC Girona ja han aterrat i es preparen per afrontar una pretemporada atípica marcada per la finestra FIBA
Andreu Coll
La cinquena temporada del FIATC Girona a l'ACB està a punt d'arrencar. La pretemporada començarà de manera oficial la setmana vinent, però Aljaz Kunc, Isaac Vázquez i Pluta, tres de les sis incorporacions confirmades per a la temporada vinent, ja s'han deixat veure avui per a Fontajau.
De la mà de Stefi Batlle, CEO del club, Kunc i Pluta han conegut unes instal·lacions que a Isaac Vázquez ja li són familiars, ja que ja ha realitzat alguna sessió de manera individual. Moncho Fernández ja supervisa les operacions de manera presencial des de principis d'agost, mentre espera que en els pròxims dies es vagin incorporant la resta de jugadors.
Serà una pretemporada atípica per a tots els clubs europeus. Amb poques sessions a les cames, tothom haurà d'aturar la seva activitat, en menor o major mesura, per la finestra FIBA que tindrà lloc enter el 21 d'agost i l'1 de setembre, en motiu de la classificació per al mundial de 2027. El FIATC Girona té confirmats 3 amistosos fins al moment: el dia 4 de setembre a Sant Julià de Vilatorta, contra San Pablo Burgos, i els dos de la lliga catalana contra Lleida i Joventut, els dies 10 i 11 de setembre respectivament.
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