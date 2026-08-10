MUNDIAL DE MOTOGP
Tots coincideixen: només Márquez pot impedir la coronació d’Aprilia
Silverstone, a Anglaterra, estava marcat en vermell, com Assen, als Països Baixos, per Marc Márquez (Ducati). I, en efecte, va ser el cap de setmana en què la increïble ratxa del nou vegades campió del món va patir una seriosa frenada. La pròxima parada, a Motorland (Aragó), lloc vital en la lluita pel títol.
Emilio Pérez de Rozas
«Quan els veus a la pista, al·lucines. Van suaus, per un carril. Tu vas ballant com pots sobre la teva moto i a ells la moto ni se’ls mou. L’Aprilia és una moto superior, bastant superior, i nosaltres que la veiem en pista, just davant nostre o perseguint-la, ens adonem que serà molt, molt difícil que se li escapi el campionat», va assenyalar un dels cinc campions del món de MotoGP a EL PERIÓDICO, abans d’abandonar el traçat britànic de Silverstone.
«Aquí, l’únic que pot impedir que Aprilia conquereixi el títol és Marc [Márquez], sens dubte. No veig cap altra possibilitat que els arrabassin la conquesta d’aquest Mundial», va continuar explicant el campió de MotoGP. «Mira, quan els vaig veure guanyar a Le Mans, que era, diuen, el circuit, en teoria, que menys s’adaptava a la seva moto, vaig dir: ‘¡Uf!, aquests van a passejar. I gairebé. Si fan bons resultats en les tres pròximes curses, Aragó, Misano i Àustria, oblida’t, Ducati ja no arriba a temps».
El comportament de les Aprilia a Silverstone (Anglaterra) ha sigut, gairebé, insultant. Al triomf de Jorge Martín, dissabte, el va seguir una autèntica exhibició de Raúl Fernández, diumenge. És a dir, guanya la moto oficial i guanya la moto ‘satèl·lit’, cosa que demostra que guanya la moto. O hi ajuda moltíssim. «Ho vaig dir a l’arribar: aquí les Aprilia volen», va confessar Marc Márquez, amb terribles problemes de tracció en les dues curses, fins a l’extrem de perdre 22 punts respecte al líder ‘Martinator’.
Tres Aprilia, ¡tres!, (Jorge Martin, 240 punts; Marco Bezzecchi, a 31, i Ai Ogura, a 37) lideren el Mundial de pilots. Els dos lloc següents són per a dos Ducati, la d’MM93, a 40 punts, i Fabio Di Giannantonio, a 41. Queden encara 10 caps de setmana, 20 curses i 370 punts en joc. Torna, això sí, el soroll que ningú vol guanyar aquest Mundial, però la veritat és que tots volen guanyar aquest campionat, tots, encara que no ho vulguin reconèixer per treure’s la pressió de sobre.
Márquez, que va fer broma dijous dient que era «el favorit, vinga, ja teniu titular», ahir va tornar a somriure i a comentar que «ja no soc favorit», però també va afegir que «¡per descomptat que hi ha Mundial!», cosa que també havia assenyalat a l’arribar a Silverstone, sabent que no guanyaria: «Passi el que passi aquí, on no som [les Ducati] favorits, no hi haurà res sentenciat».
Márquez insisteix, malgrat que tots els seus col·legues pensen que continua sent el més favorit de tots, que encara li queda molt per recuperar i que, tot i que 40 punts no és una gran diferència («en efecte, de Mugello vam sortir a 102 punts de Bezzecchi»), ha de donar un cop d’efecte, de nou, a Aragó, un dels seus circuits preferits i els següents grans premis. «Estem a 40 punts i toca atacar».
«No em vull sentir líder perquè, ara mateix, no té valor, l’important serà a final d’any. El més important és que cada volta que faig amb l’Aprilia sento que soc una mica més a prop d’on vull ser».
‘Martinator’, que va sortir una mica descentrat d’Alemanya, estava ahir eufòric, tot i acabar segon per darrere de Raúl Fernández, que ahir va volar des de la sortida. «Estic molt content per l’equip i per mi, ja que aquest resultat ens dona molta confiança per a la resta de la temporada», va comentar el pilot madrileny. «Sembla que hem trobat la manera de treballar, he comès un error amb el dispositiu d’altura a la sortida i m’han avançat, he sigut capaç de remuntar i pot ser que hagi perdut la possibilitat de guanyar en aquell moment».
El dolor de ‘Bezz’
«Soc líder, sí, però queda molt any al davant, no em vull sentir líder perquè, ara mateix, no té valor, l’important serà a final d’any, i per a això he de continuar treballant dur. El més important és que cada volta que faig amb l’Aprilia sento que soc una mica més a prop d’on vull ser. Tots som aquí per guanyar», va recordar el campió del món del 2024».
‘Bezz’ no va voler parlar del campionat, ni tan sols del títol. «Era un cap de setmana vital per a mi. He arriscat molt venint com he vingut, però ha valgut la pena, he plorat de dolor, però he aconseguit 23 punts valuosíssims de cara al Mundial. Tot i que he patit un munt, ha valgut molt la pena ser aquí».
I Ogura, que va acabar a terra i, per tant, va sumar zero punts en la cursa llarga, estava, més o menys, satisfet del cap de setmana. «No, no ha sigut un mal cap de setmana. Ser ràpids a Silverstone era important per a nosaltres i ho hem sigut. Potser la manera d’afrontar el diumenge no ha sigut l’adequada, però continuo aprenent, que és l’important. ¿El títol?, no crec que sigui moment de pensar en aquestes coses, estem a mig campionat».
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