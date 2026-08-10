Futbol
L'afició del Girona torna a respondre i bat el rècord d'abonats tot i la desafecció per la mala planificació
La campanya d'abonaments tanca amb 10.000 abonats, superant les 332 baixes i marcant un nou rècord per al club gironí.
Andreu Coll
L'aficionat del Girona ha tornat a demostrar que està al costat de l'equip. Després del sotrac anímic que va suposar el retorn a la categoria de plata, el club ha fet oficial fa uns moments les dades de la campanya d'abonaments. El resultat torna a posar en relleu la fidelitat de l'afició, que amb 532 nous abonats ha donat relleu a les 332 baixes i ha augmentat la xifra d'abonats fins als 10.000, establint un nou sostre per al club.
És una demostració més de la fidelitat d’una afició que ja va respondre amb el primer retorn a segona divisió, la temporada 2019-2020. Per a la campanya actual, el club ha incorporat aquests 532 nous abonats procedents de la llista d’espera del club. D’aquests s’han suplert les 332 baixes, però el club ha generat 200 noves places més per a assolir aquesta xifra de deu mil que suposa aquest nou rècord.
L’altra lectura positiva es troba en clau renovacions, el nombre de baixes posa de manifest que el percentatge de renovació augmenta fins al 96,6 %, fet que denota la voluntat de continuar al costat d’un projecte que ha viscut un estiu complicat, després del descens i un mercat de fitxatges complicat. La massa social continua, doncs, donant suport al projecte. No només amb els 10.000 abonats, sinó amb els més de quinze mil socis.
Un rècord amb desencís
Malgrat la notícia que suposa batre el rècord d’abonats, la reacció de l’afició a aquesta notícia no ha estat positiva. A la mateixa publicació de les xarxes socials del club es poden llegir vàris comentaris d’usuaris descontents amb la mala planificació esportiva en el retorn a segona divisió. L’equip és a pocs dies de debutar a la Lliga Hypermotion amb un equip encara per fer, amb sortides pendents, i tan sols quatre cares noves. Per això, els aficionats, que podrien perdre un dels pocs referents que queden amb la sortida d’Arnau a València, es mostren preocupats i molestos amb la gestió esportiva.
Lluny dels clubs punters
Els 10.000 abonats per al Girona són una bona notícia, però no col·loquen entre els més punters pel que fa a massa social de la segona divisió. Segons Transfermarket fins a onze equips superarien al club gironí en abonats: Mallorca, Oviedo, Valladolid, Leganés, Las Palmas, Sporting, Cadis, Castelló, Granada, Còrdova, Albacete i Tenerife. Girona tindria per sota a Almeria, Burgos, Eibar, Andorra, Ceuta els dos filials, i dos dels equips que acaben d’arribar a la categoria: Eldense i Sabadell.
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