Mourinho demana més fitxatges i que marxin els descartats
El Reial Madrid continua rastrejant el mercat per suplir la fugida de Rodri i sorgeixen noms com Zubimendi, Locatelli, Kees Smit i Adam Wharton.
Fermín de la Calle
El Reial Madrid va guanyar el seu segon amistós al Ferencváros (1-2) amb gols de Mario Martín i Carlos Espí. l’acabar, José Mourinho va analitzar el partit i va enviar un missatge a Florentino Pérez sobre la confecció de la plantilla i els reforços que encara queden per arribar a l’equip blanc.
El tècnic va començar agraint al Ferencváros "aquest molt bon entrenament. M’ha agradat més el primer temps que el segon. No em sorprèn". El lusità va parlar de Vinícius i la seva renovació: "El més important és la seva renovació. Això és una alegria per a ell, òbviament. Però també per a nosaltres. Ell i Bernardo tenien poc entrenament. Són jugadors que, com passava als altres fa un parell de setmanes, entren al partit... ¡i ja estan cansats!".
Sobre la planificació de l’equip, en el qual continua demanant a Florentino Pérez un migcampista (ja fallit el fitxatge de Rodri) i d’un central, va deixar alguns apunts. Per començar, va enviar un missatge als futbolistes que no volen marxar malgrat haver parlat amb ells per confirmar que no tindran minuts: "Volem una plantilla curta... Jo diria que de 20 jugadors. I tenim lesionats per un temps jugadors com Militao, Mendy, Rodrygo... Jugadors que no crec que recuperem en les pròximes setmanes. Plantilla curta, de 20 jugadors". Així, futbolistes com Camavinga i Raúl Asencio són a l’aparador de sortida, però no se’n volen anar. D’altres, com Endrick, al qual va felicitar pel seu partit, busquen una cessió a la Premier després del fitxatge d’Espí.
Un migcampista i un central
Sobre els reforços, especialment després de l’espantada de Rodri, el portuguès va voler ser ben clar: "Necessitem un jugador que pugui fer el que fa Bernardo, que és jugar en diferents posicions. Bernardo és un jugador increïble que ha de créixer. Algú que ens dona sortida de pilota si juga més baix, si juga en la posició de sis o de vuit. Durant el partit he entès que li faltava una mica de força física i l’he avançat a la posició del deu. En la posició de deu, Bernardo també està còmode. És un futbolista que et pot jugar en tres o quatre posicions, i això, per a un entrenador, en una plantilla que volem que sigui curta...".
El Reial Madrid sondeja ara el mercat de migcampistes i el de centrals. L’italià Bastoni continua sent el favorit si Jorge Mendes aconsegueix col·locar Raúl Asencio en algun equip, com vol l’entrenador. I en la posició de migcampista apareixen noms. El primer és Martín Zubimendi, a qui l’Arsenal ha taxat en 90 milions. Després hi ha l’italià Locatelli, el neerlandès Kees Smit, l’anglès Adam Wharton... Uns talents que encara no estan consolidats i que no acaben de convèncer el Madrid ni Mourinho. El portuguès havia donat un nom tot just arribar, el del danès Morten Hjulmand, però l’Atlètic el va acabar fitxant de l’Sporting de Portugal per 40 milions. El mercat continua obert, Mourinho insisteix i Florentino s’ho està pensant.
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