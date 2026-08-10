Hoquei
El patinatge gironí tindrà una presència destacada als World Skate Games
El CPA Olot i el PA Figueres formaran part de la representació catalana a la cita mundial, que se celebrarà a Paraguai del 2 al 18 d’octubre
Andreu Coll
El patinatge gironí tindrà presència als World Skate Games 2026, que se celebraran a Asunción (Paraguai) del 2 al 18 d’octubre. El CPA Olot i el PA Figueres seran dos dels clubs catalans presents en la gran cita mundial dels esports sobre rodes. La representació gironina arribarà principalment a través del patinatge artístic. El CPA Olot competirà en xous grans, mentre que el PA Figueres ho farà en xous petits, dins dels deu grups catalans seleccionats per representar Espanya.
En total, la Federació Catalana de Patinatge aporta més de 80 esportistes vinculats al patinatge català, amb presència també en disciplines com l’hoquei patins, l’hoquei línia i els esports urbans. En hoquei patins, 13 dels 15 jugadors preseleccionats per a la selecció espanyola absoluta masculina són catalans, mentre que en la femenina n’hi ha nou. Les convocatòries encara es completaran en les pròximes setmanes amb altres disciplines.
Els World Skate Games tornaran a situar així el patinatge català i gironí en l’aparador internacional, amb una àmplia representació construïda a partir del treball dels clubs i les estructures de tecnificació.
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