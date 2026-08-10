Triomf apoteòsic de Raúl Fernández
Acabat de renovar per l’equip nord-americà Trackhouse, el pilot madrileny va demostrar que mereix un lloc entre els grans a la graella de MotoGP després de guanyar a Silverstone, on va retre homenatge a la selecció campiona del món. Marc Márquez va tornar a tenir problemes amb el pneumàtic posterior i va ser setè.
Tampoc hi va haver carrera ahir, com no n’hi va haver dissabte. En la prova a l’esprint, l’espanyol Jorge Martín, líder del Mundial amb una Aprilia oficial, va guanyar, en gran, la prova de només 10 voltes. Ahir, davant de 43.085 espectadors, Raúl Fernández, amb una Aprilia, es va passejar de manera escandalosa en un gran premi de 20 voltes en què no va tenir rival. El pilot, que per a l’ocasió s’havia fet un casc especial amb les dues estrelles de la selecció espanyola de futbol campiona del món i una fotografia de l’equip al clatell, va homenatjar els bicampions des del podi, escortat per dos companys de marca: Martinator i Marco Bezzecchi.
Ningú, absolutament ningú, al pàdoc del Mundial de la categoria reina del motociclisme, entenia el motiu pel qual l’equip dirigit per l’italià Davide Brivio ha tardat més de sis mesos a renovar Fernández que, durant els dos últims anys (va guanyar a Austràlia, l’any passat, el seu primer gran premi de MotoGP), ha sigut un dels grans rockers de la graella gran. Raúl mai va perdre l’esperança i, en cap moment, va reclamar res, segur, sens dubte, que els seus resultats acabarien provocant la seva renovació, com així ha sigut.
"Em sento molt feliç, molt, sobretot perquè després de l’error que vaig cometre ahir, en la prova a l’esprint, ¡som humans, que vol que li digui!, he pogut exhibir la meva millor versió i treure el millor de mi des que s’ha apagat el semàfor i m’he pogut escapar", va comentar Raúl Fernández, que no va donar opció a cap rival, ni tan sols als seus companys d’Aprilia que el van perseguir, inútilment, al llarg de les 20 voltes del GP.
Domini absolut
"Em sentia bé, còmode, veloç", va assenyalar Fernández, que, ja en les cinc primeres voltes, va treure un segon als seus adversaris. Després, quan Martinator va pressionar, Raúl va treure de nou tot el seu potencial i va mantenir la diferència que, al final, va ser de més de dos segons. "Només puc dir que he disfrutat com un nen i aquesta és la millor definició d’aquest triomf".
Resulta sorprenent que en un Silverstone assolellat, cas únic en la història, de nou el poleman, en aquest cas Jorge Martín (Aprilia), no pogués guanyar la carrera i el més sorprenent encara és que, en els últims 12 anys, hi ha hagut 12 vencedors diferents i, sens dubte, el d’aquesta edició, Raúl Fernández, és el més sorprenent perquè, repeteixo, acaba de renovar després de molts dubtes per part de l’equip Trackhouse, que ahir celebrava la victòria com si haguessin guanyat el Mundial dels EUA, el Canadà i Mèxic. I, en realitat, l’havien guanyat, sí. O, almenys, això deia el casc de Raúl Fernández.
Jorge Martín, reforçat
Pel que fa a la lluita pel títol mundial, Martinator reforça el liderat després de la victòria de dissabte i el segon lloc d’ahir. Ara avantatja Bezzecchi, l’heroi del cap de setmana després de puntuar tot i haver passat per dues operacions, en 31 punts; el japonès Ai Ogura, en 37, i un desconegut Marc Márquez, que ahir va tornar a patir molts problemes amb el pneumàtic posterior i va acabar setè, en 40. Queden deu grans premis i 370 punts en joc.
"Ho vaig dir a l’arribar i ja sabeu que mai menteixo. Com va passar a Assen, sabia que Silverstone no és un circuit molt adequat per a nosaltres ni tampoc per al meu pilotatge", va comentar Il Cannibale, que va afegir: "He tornat a tenir problemes de tracció a la roda posterior i he resistit tot el que he pogut. També vaig dir que, fos quin fos el resultat, el Mundial continuaria estant molt viu. Esperem poder arreglar-ho a l’Aragó, d’aquí a unes setmanes".
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