Bàsquet
Xavi Rabaseda torna a les pistes per jugar amb l’SD Espanyol
L'escorta gironí jugarà a Tercera FEB, iniciant una nova etapa al bàsquet amateur
L'SD Espanyol i el Cornellà caminen plegats des d'aquest estiu
Andreu Coll
Xavi Rabaseda, campió del món l’any 2022 i amb més de quinze temporades a l’ACB, continuarà la seva carrera al bàsquet amateur després d'una temporada aturat. Ho farà a l'SD Espanyol, que des d’aquest estiu caminen plegats amb el Cornellà després de la integració dels dos clubs, i que competeix a Tercera FEB.
Rabasseda ja va jugar al Cornellà, la temporada 2009-2010, quan el Barça va cedir-lo al club cornellanenc. Va ser l'única experiència del ripollenc a Leb Or, actualment Primera FEB. Des d'aleshores, Barça, Fuenlabrada, Estudiantes, Gran Canària, Burgos i finalment Bilbao.
El gironí tornarà a les pistes després que la temporada passada col·laborès amb Dazn com a comentarista dels partits de la Lliga Endesa.
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