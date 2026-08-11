Araujo es va declarar "emocionat" al Liverpool
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Liverpool FC
Ronald Araujo va culminar la seva cessió durant aquell curs després d’obtenir el permís de treball a Anglaterra. El Barça el va acomiadar amb una nota molt breu abans que el central uruguaià posés amb la nova samarreta. La del 4 pertany a Virgil van Dijk, el capità. "Estic emocionat de ser en aquest gran club amb tanta història", va manifestar el defensa.
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