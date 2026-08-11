L’actualitat blaugrana
Barça-Montpeller, en ple eclipsi
El club repartirà ulleres als espectadors que vagin demà al partit amistós del Johan Cruyff. No es preveu que el partit s’aturi durant el fenomen i les jugadores ja saben les mesures de seguretat que han de prendre.
Begoña González
Dimecres, 12 d’agost, quan l’estiu comenci a acomiadar-se lentament i el sol s’acosti a l’horitzó, el cel oferirà un dels grans esdeveniments astronòmics dels últims anys. Espanya serà un dels llocs privilegiats per contemplar l’eclipsi solar del 12 d’agost, el primer visible com a total des de la península Ibèrica en més d’un segle. La franja de totalitat travessarà el país d’oest a est, tot i que no arribarà a Barcelona: en aquesta zona l’eclipsi serà parcial, però amb una ocultació molt alta.
I entre els nombrosos llocs des d’on es podrà observar n’hi haurà un d’especialment inesperat: l’Estadi Johan Cruyff. A les 19.00 hores, el Barça femení disputarà contra el Montpellerpellier el seu primer partit de pretemporada, precisament demà. Quan arribi el moment àlgid de l’eclipsi, el partit estarà a la segona meitat i l’estadi es convertirà durant uns instants en un singular punt d’observació astronòmica. El FC Barcelona ja ha anunciat que els aficionats que accedeixin a l’estadi rebran ulleres especials per poder seguir el fenomen de manera segura.
Situació de foscor
Des de Sant Joan Despí, on està situat el Johan Cruyff, la Lluna arribarà a ocultar al voltant del 99% del disc solar. No serà, per tant, un eclipsi total com el que es podrà contemplar en altres zones del nord d’Espanya, però sí prou intens per provocar un descens notable de la llum. El mateix Institut Geogràfic Nacional explica que la totalitat de l’eclipsi es produirà a prop de la posta de sol i que la franja travessarà Espanya des de Galícia fins a l’est peninsular.
El Barça ha decidit que el futbol no s’aturarà per contemplar el cel. Les jugadores continuaran disputant el partit i seran informades de les precaucions necessàries per evitar mirar directament el Sol. L’organització sí que facilitarà als aficionats els mitjans adequats perquè puguin observar l’eclipsi sense haver d’abandonar el partit. La proposta del club busca, d’aquesta manera, que tots dos esdeveniments puguin conviure: el primer test del nou Barça de Pere Romeu i un dels fenòmens astronòmics més especials que es podran observar des d’Espanya en dècades.
L’eclipsi començarà a percebre’s mentre avanci la tarda i arribarà al moment màxim al voltant de la franja de dos quarts de nou del vespre en aquesta part de la Península. Serà llavors quan el Johan Cruyff, amb el partit encara en joc, pugui experimentar durant uns minuts un canvi extraordinari de llum. No hi haurà pausa en el marcador ni s’interromprà el partit, però durant aquest tram el públic tindrà la possibilitat d’aixecar la mirada, sempre amb la protecció adequada, i assistir a un espectacle que no es tornarà a repetir en aquestes condicions durant molt de temps.
Primer any sense Alexia
El partit contra el Montpeller serà, a més, el primer pas del nou projecte blaugrana. El campió d’Europa va iniciar la preparació el 27 de juliol i afronta una temporada marcada per canvis importants a la plantilla. Alexia Putellas ha sigut la principal absència aquesta nova temporada després de tancar al maig una etapa de 14 anys al club, i, paral·lelament, també s’ha produït la sortida de figures com Salma Paralluelo, Mapi León i Ona Batlle. Al mateix temps, el Barça ha incorporat noves jugadores com Kerolin Nicoli, el fitxatge més mediàtic de l’estiu blaugrana i la gran aposta del club per reforçar l’atac, i ha donat espai a futbolistes joves com Carla Julià, que després de debutar la temporada passada ha renovat fins al 2030 i passa a formar part de la primera plantilla.
El club també ha reforçat l’equip amb la portera nord-americana Tyler McCamey, la neerlandesa Renee van Asten o Martina Fernández. De manera paral·lela, Marta Torrejón continuarà una altra temporada i Caroline Graham Hansen ha ampliat el contracte fins al 2028. El partit contra el Montpeller servirà per començar a comprovar com es presenta un Barça que afronta una nova etapa, tot i que pot ser que en algun moment el protagonisme de la gespa el robi el Sol.
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