Bàsquet
El FIATC Girona renova en bloc els homes de confiança de Moncho Fernández
Miki Fuentes, Albert Sàbat i Roger Dehesa continuaran com a entrenador assistents
Andreu Coll
Quan una cosa funciona, millor no la toquis. L’arribada de Moncho Fernández a la banqueta del Bàsquet Girona va suposar un canvi de dinàmica en una temporada complicada, però també encertar la tecla i trobar, per fi, el que no s’havia aconseguit en els quatre anys a l’ACB: Trobar un entrenador de projecte. L’entrenador gallec no només ha assolit resultats esportius, sinó que ha esdevingut una figura que s’ha bolcat en entendre la filosofia del club i la ciutat que l’han acollit.
Els principals responsables de l’adaptació del gallec han estat els seus companys d’equip tècnic. Ahir el FIATC Girona va anunciar la continuïtat en bloc de tots ells: Roger Dehesa, Albert Sàbat i Miki Fuentes, qui de segur li han fet de mestres en el camí per convertir-se «Moncho Català». Sempre presents a totes les rodes de premsa, sempre presents en tots els discursos de lloança de l’entrenador gallec. L’èxit de l’ara anomenat FIATC Girona passa per al bloc. Per l’equip. Per això, la notícia d’ahir sobre la renovació en bloc d’aquests tres noms és una notícia cabdal per entendre la continuïtat de Moncho Fernández. L’única cara nova serà Marti Roget, que s’incorpora a la dinàmica del primer equip després d’assolir els campionats d’Espanya com a entrenador de la categoria U16.
Renovació transversal
Més enllà de la banqueta, el club també ha apostat per la continuïtat a la resta d’àrees. Pel que fa a l’àrea mèdica i de preparació física, el doctor Dídac Masvidal continuarà com a responsable mèdic del primer equip. Guillem Ferrer continuarà exercint les funcions de preparador físic, mentre que Adrià Rivas i Marina Agustí seran els fisioterapeutes de l’equip.
L’estructura tècnica es completa amb Pau Robert com a team manager i amb Fran Camba com a analista de dades, configurant un equip de treball consolidat que acompanyarà el primer equip durant tota la temporada 2026/27.
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