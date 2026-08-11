LA PRETEMPORADA
El PSG presenta la seva primera oferta per Ferran: 45 milions
El davanter blaugrana està citat demà a Sant Joan Despí per tornar a la feina. Julián Álvarez es va presentar ahir a Madrid per passar la revisió mèdica amb l’Atlético.
Joan Domènech
El Paris Saint-Germain ha mostrat oficialment la seva voluntat de fitxar Ferran Torres. Després de diversos dies en què aquest interès era difós per gent propera al futbolista, mentre ell cultivava la incertesa sobre la seva continuïtat, el club francès ha enviat la primera oferta al Barça. I, com totes les primeres ofertes, digna de ser rebutjada. Igual que li va passar al club blaugrana quan es va adreçar al Manchester City per fitxar Rodri. Les dues operacions semblen discórrer paral·lelament.
Segons algunes fonts, aquesta proposta per Torres, a qui li queda un any de contracte al Barça, és de 45 milions més 5 en variables. Una xifra llunyana de la que ha pactat el PSG amb el Milan per traspassar Gonçalo Ramos, el seu exdavanter centre suplent, per 60 milions més 10 en variables.
Ferran s’ha d’incorporar als entrenaments de Hansi Flick aquest dimecres. És el dia perquè l’entrenador conegui oficialment –si no ho sap ja– el desig del davanter de marxar, tot i que també seria el dia perquè el Barça presentés al futbolista la seva proposta per renovar el contracte, segons s’havien emplaçat totes dues parts per les comunicacions que han intercanviat.
Julián, a part
La presumible marxa de Ferran s’hauria de veure compensada amb l’arribada d’un davanter centre. Era un objectiu prioritari de Flick des del juny, quan es va tancar l’etapa de Robert Lewandowski al Barça. Aleshores i ara, el substitut preferit del club blaugrana és Julián Álvarez.
El Barça va fer una primera oferta que va caducar davant la indiferència de l’Atlético, que no només la va desatendre, sinó que pretenia denunciar el Barça per haver parlat amb el seu jugador. El club sosté que Julián no està en venda perquè és un jugador estratègic, i mirarà de dissenyar una estratègia perquè l’afició no li giri l’esquena després de les declaracions al Mundial quan demanava el traspàs.
Mentre la plantilla matalassera tornava de la gira, Julián passava el reconeixement mèdic sense passar per la ciutat esportiva –tampoc ho va fer Diego Simeone, que no va acompanyar els jugadors a l’autocar– amb el seu compatriota Juan Musso i els espanyols Marcos Llorente i Álex Baena. S’entrenaran amb preparadors físics del club juntament amb els altres mundialistes Sorloth, Giuliano, Grimaldo i Pubill. Julián i Simeone es veuran demà per primera vegada.
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