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Roony pateix una greu lesió al genoll
Francisco Cabezas
Roony Bardghji, el jove extrem suec que estava pendent de resoldre el seu futur al Barça, va patir ahir una greu lesió al genoll dret a l’entrenament matinal. A falta de comunicat mèdic, el pronòstic no és gens bo i el futbolista de 20 anys podria estar diversos mesos de baixa. S’espera que serà avui quan el club, un cop es concretin tant el diagnòstic com el tractament que ha de seguir, emeti un comunicat.
El tècnic Hansi Flick ja havia fet saber a Roony que aquesta temporada no tindria oportunitats. L’arribada de l’alemany Karim Adeyemi estroncava les seves opcions de participació ja escasses com a suplent de Lamine Yamal a la banda dreta. De fet, ni tan sols va ser convocat per disputar el triangular a Udine, per al qual tampoc va ser inclòs Marc Casadó. La lesió de Roony, doncs, deixa en suspens una possible sortida de l’extrem.
El davanter suec, nascut a Kuwait, tot i que d’origen sirià, va ser adquirit l’estiu passat pel Barcelona a canvi de 2,5 milions d’euros. Venia de superar, precisament, un trencament del lligament encreuat anterior al mateix genoll, el dret, encara al Copenhague.
En el seu primer any com a blaugrana, Roony no va poder destacar, i només va sumar dos gols i quatre assistències en 28 partits. La idea del Barça era traspassar-lo aquest agost i reservar-se una opció de compra.
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