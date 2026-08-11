Bàsquet
L'Spar Girona i el FIATC Girona estrenaràn la pretemporada a Platja d'Aro
Les de Roberto Íñiguez debutaran el 28 d'agost, contra Manresa CBF, i els nois ho faran l'endemà, 29 d'agost, contra Cheshire Phoenix
Andreu Coll
El Bàsquet Girona ha donat a conèixer el que seran els primers amistosos de la pretemporada tant de l'equip masculí com de l'equip femení. Es disputaran a Platja d'Aro, en el que serà el 2n Torneig Platja d’Aro de Bàsquet. L'Spar Girona s'enfrontarà al Manresa CBF, divendres 28 d'agost a les 20:00 h. El FIATC Girona ho farà l'endemà, el 29 d'agost, contra Cheshire Phoenix anglès, també a les 20:00 h.
Les entrades ja es poden aconseguir a la web oficial del club, amb uns preus que no s'han mogut respecte a la temporada passada; tindran un cost de 10 € les generals i de 25 € a la fila 0 en el cas del partit del FIATC Girona contra el conjunt anglès, i un cost de 5 € les generals i 20 € a la fila 0 (a peu de pista) en el cas de l'Spar Girona.
Una relació que es consolida
Enguany serà la segona edició del torneig a Platja d'Aro. La primera edició, l'any anterior, els homes de Moncho Fernández van enfrontar-se al Barça i l'Spar Girona, per la seva banda, va fer-ho contra el Santfeliuenc. Aquest any la gran diferència són les dates, que s'avancen dues setmanes. D'aquesta manera als quatre equips els suposarà disputar el primer partit amistós de la pretemporada.
La relació enter Bàsquet Girona i Platja d'Aro, però, va més enllà. Des de l'any 2020, les accions entre el poble i el club han estat diverses: Accions publicitàries, entrenaments, partits de pretemporada, creació d’un campus de bàsquet per a infants i joves o la presentació d’equipaments oficials o de la secció 3×3 al municipi.
Pretemporada definida
Al Torneig Platja d'Aro s'hi ha sumat la confirmació de la resta de compromisos de la pretemporada. En el cas del FIATC Girona, el duel que disputarà contra Cheshire Phoenix el dia 29 d'agost servirà per apujar el teló. La setmana següent l'equip es desplaçarà fins a Vilatorta per enfrontar-se a San Pablo Burgos, el dia 4 de setembre, a priori amb l'equip sencer. Finalment, l'equip disputarà el primer títol oficial: la Lliga Catalana, a Tarragona. S'enfrontarà a Lleida i Joventut. En cas de victòria es podrien confirmar dos duels més; semifinals i final. L’últim test de la pretemporada tindrà lloc el divendres 18 de setembre, a les 20.00 h, al pavelló de Sant Hilari Sacalm, davant l’Ilerna Lleida.
L'Spar Girona seguirà un camí molt similar. Arrencarà amb el duel contra Manresa CBF el 28 d'agost. Després del partit a Platja d’Aro, està previst un altre enfrontament amistós amb rival i lloc encara per determinar. Posteriorment, el dijous 10 de setembre, l’equip gironí visitarà Castelló de la Plana per enfrontar-se al Fustecma NBF Castelló. Tancarà la pretemporada a la Lliga Catalana, que en el seu cas és a partit únic contra Cadí la Seu, el 23 de setembre. Tots dos equips arrencaran els entrenaments dilluns vinent.
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