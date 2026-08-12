Ángel Charte, responsable mèdic de MotoGP: "En el Mundial, no fem diagnòstics, salvem vides"
Dirigeix el millor equip mèdic d’intervenció immediata del món. Ho asseguren els pilots, que saben que són a les millors mans.
«Els pilots controlen el risc, saben on i quan arriscar. No hi ha cap boig»
Emilio Pérez de Rozas
El que fa l’equip mèdic d’intervenció immediata creat i dirigit pel doctor Ángel Charte, cap del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari Quirón Dexeus i un dels millors internistes europeus, és convertir-se en l’àngel de la guarda dels 76 pilots de les tres graelles del Mundial de motociclisme.
¿Com va néixer aquesta unitat?
La unitat arrenca del tràgic accident de Marco Simoncelli, a Malàisia, el 2011. La lectura del desastre va ser que calia donar una oportunitat de vida als pilots i es va crear una unitat d’intensius d’intervenció immediata.
Intervenir immediatament és vital per salvar el pilot.
Dels més de mil accidents que s’acostumen a produir durant una temporada, vuit o nou són greus. I, sens dubte, la intervenció immediata, a peu de pista, és vital per al pilot.
Estem parlant de minuts.
De segons. Si tu tens una hemorràgia cerebral, que pot ser una lesió greu habitual, i no la pares en menys de dos minuts, el pacient se te’n va. Crec que aquesta unitat és un invent espectacular i molt eficaç. Aquest és l’esport més perillós de tots, més que l’F1 i, per tant, l’havíem de dotar d’un equip humà i tècnic d’aquestes dimensions, que sempre ha tret els pilots vius del traçat, fins i tot els quatre que jo he perdut, ja a l’hospital.
Hi insisteixo, ¿com va començar tot això?
Va començar quan els dos màxims responsables de Dorna Sports, aleshores l’organitzadora del Mundial, Carmelo Ezpeleta i Manel Arroyo, van contactar amb el doctor Xavier Mir per planejar què s’havia de fer. Entre tots em van convèncer per liderar aquesta unitat.
Diuen que els pilots estan fets d’una altra pasta, que són d’un material especial.
És una llegenda urbana. El cos humà és idèntic en tots. És evident, a certa edat, no podem fer determinades coses. Ells comencen a assumir el risc de molt petits. És evident que ells han tingut molts accidents, han après a caure, a sobreviure, però, a tot estirar, són especials, no extraterrestres. Controlen el risc, saben on i quan arriscar. Aquí, cregui’m, no hi ha cap boig.
Diria vostè que toleren el dolor millor que ho fem nosaltres, que la gent normal.
Aquesta és una altra història que s’explica. El dolor és el mateix per a tothom. Ho repeteixo, són com nosaltres. Estem en el 2026 i tenim una bateria farmacològica per calmar el dolor en set segons. El dolor no el controlen ells, el controlem nosaltres.
¿És veritat que, a Sachsenring, Bezzecchi no va voler que el toqués cap metge alemany i va esperar que arribés vostè a la clínica?
És veritat, sí. És més, jo vaig arribar amb el cotxe d’intervenció immediata a les portes de la clínica i, sense treure’m el casc, vaig anar a visitar-lo.
¿És cert que està preocupat per la salut mental dels pilots?
Sí, és clar, la salut mental és molt important en aquest esport, en què és vital que la teva ment estigui lliure i a l’altura del teu físic, de les teves aspiracions, de les teves expectatives. Però no és gens fàcil afrontar aquesta part de la salut, de la preparació dels pilots. I no perquè ells no ho vulguin, sinó perquè aquest acostament cal fer-lo amb molt tacte i, sens dubte, no té res a veure amb el nostre equip d’intervenció immediata.
Però, de ben segur, que ja hi està treballant.
Sí, sí, ja hem començat a buscar especialistes. Jo no ho soc, però estic consultant i conversant amb companys de professió per contactar amb ells i trobar la fórmula d’arribar als pilots amb tacte, sense que s’aclaparin, que no és fàcil.
¿Han compartit amb els pilots com utilitzaran aquesta ajuda?
Sí, sí, ja hem fet els primers passos i compartit les primeres idees. En principi, hem arribat a la conclusió que, en un primer estadi, el contacte serà de manera telemàtica. No és gens fàcil que algú s’obri i t’expliqui les seves sensacions, les seves pors, quan volen tornar... I, sens dubte, en cap moment forçarem la situació. Si a ells no els ve de gust, ens traurem la idea del cap i punt.
Ells acostumen a dir que la seva ajuda és la família, els amics, l’equip, potser els costi obrir-se.
Nosaltres estem parlant d’alguna cosa més, de molt més. Estem parlant d’una ajuda que els servirà de molt. Pot ser, sí, que els costi, però ells saben que el món, tot el món, va en aquesta direcció. I si el que vostès volen és la meva opinió personal, els diré que s’obriran, perquè tindran la sensació que parlar amb els nostres professionals els aportarà seguretat. I la seguretat és vital en la seva professió, ja que els permetrà sortir a la pista molt més ben preparats.
Parlem de vostè, tot i que sabem que no li ve de gust, i dels seus metges. ¿També és fals que vostès siguin d’una pasta especial per intervenir, a la pista, amb la duresa i contundència que, de vegades, es veuen obligats a utilitzar?
A veure, és cert que les nostres intervencions a la pista no tenen res a veure amb la feina que desenvolupem, també en casos desesperats, als nostres hospitals, on ho tenim tot molt més controlat. Però aquí jo vaig amb molta tranquil·litat als accidents. No és el mateix anar amb tensió, que anar nerviós. Aquí em diuen per ràdio "revolt dos, pilot inconscient», i no sé què m’hi trobaré. M’ho puc imaginar, però em puc equivocar.
¿Quina és la fórmula per sobreviure als moments de tensió màxima, salvar vides in extremis, patir aquest tipus d’estrès i dormir d’una tirada?
Molt sovint, especialment si es tracta de nens, no dormim d’una tirada, no, ja l’hi garanteixo. Quan tornem a casa, mirem d’aparcar els nostres pacients, però hi ha casos en què no puc, ni jo ni cap col·lega. Hi ha casos que t’arriben a l’ànima i així fa 46 anys.
¿Intueix quan es pot trobar un pilot en un estat molt delicat?
Quan sortim a la pista sabent que és una intervenció urgent, no és per fer un diagnòstic precís, no, és per salvar vides. Nosaltres no fem diagnòstics, salvem vides. La teva missió és fer el que sigui i, quan dic el que sigui, és ¡¡el que sigui!!!, per salvar la vida al pilot.
- Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
- Mor als 45 anys Oihane Mateos, periodista icònica de la televisió basca
- La població estrangera creix als grans municipis gironins, però perd pes a Salt, Lloret i Banyoles
- Els científics revelen què tenen en comú les persones més intel·ligents: aquests hàbits les delaten
- On i a quina hora veure l’eclipsi solar a Catalunya? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
- Necrològiques del 10 d'agost de 2026
- Augmenten els robatoris de gossos: Aquestes són les races més buscades pels lladres
- Desmantellen una plantació de marihuana amagada als boscos de Darnius amb més de mil plantes