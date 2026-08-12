Futbol
El Barça allibera Ferran Torres mentre ultima el seu traspàs al PSG
El davanter valencià, amb permís del club blaugrana, no s’incorporarà aquest dimecres als entrenaments juntament amb la resta d’internacionals espanyols
Francisco Cabezas
Un cop acabada la seva gira d’homenatges després de marcar el gol que va donar a Espanya el seu segon Mundial, Ferran Torres s’havia d’incorporar aquest dimecres als entrenaments del primer equip del Barça, juntament amb la resta d’internacionals espanyols. No serà així. Davant l’avenç de les negociacions per ser traspassat al PSG, el davanter va demanar absentar-se, a la qual cosa el Barcelona va accedir sense gaires problemes una vegada les parts han assumit que l’operació de venda està a punt de concretar-se.
El Barcelona, que va rebutjar dilluns passat una primera oferta del PSG, podria acabar ingressant per Ferran al voltant de 55 milions d’euros, inclosos els variables. Una xifra que satisfaria el club blaugrana, ja que el davanter de Foios, una vegada va expressar el seu desig de ser reclutat per l’equip entrenat per Luis Enrique, conclou la seva actual vinculació amb el Barça en un any. A més, Ferran tampoc no va voler esperar al setembre perquè el Barcelona li fes una proposta de renovació.
El partit de Julián amb Simeone
Era, doncs, el moment adequat per afrontar la seva sortida, tot i que Flick es quedarà momentàniament, després de la marxa de Robert Lewandowski a la MLS, sense els seus dos davanters centre. Entre tots dos ‘números nou’ asseguraven una mitjana conjunta de 47 gols per temporada. Amb tot, al Barcelona encara hi ha alguna esperança a poder continuar tensant la corda per Julián Álvarez, que aquest dimecres es retrobarà per fi amb el tècnic Diego Pablo Simeone.
Deco, director esportiu del Barcelona, fa dies que explora alternatives davant les serioses dificultats per tancar el fitxatge del davanter argentí. Per molt que Flick pogués trobar solucions fent servir futbolistes com el mitjapunta Dani Olmo, o especialistes de banda com els acabats de fitxar Karim Adeyemi i Anthony Gordon, la idea del club és incorporar un davanter centre que es mogui bé dins l’àrea.
El traspàs de Ferran Torres al PSG, a tancar una vegada l’equip parisenc disputi aquest dimecres la final de la Supercopa d’Europa contra l’Aston Villa a Salzburg, serà el pròleg de l’altra gran operació de l’estiu: la compra de Rodri Hernández. El capità de la selecció espanyola, escollit millor futbolista de l’últim Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, està cridat a incorporar-se a la disciplina del Manchester City divendres vinent, sempre que el club anglès no acabi acceptant abans la proposta del Barça. L’entitat blaugrana intenta buscar fórmules per no arribar als 80 milions d’euros en què el City ha valorat el centrecampista espanyol.
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