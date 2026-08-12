LA PRETEMPORADA BLAUGRANA
El Barça perd 47 gols sense els ‘nous’
La baixa de Lewandowski i el possible adeu de Ferran Torres deixen l’equip en una situació precària per la pèrdua de poder anotador.
Joan Domènech
Si cobrir la baixa de Robert Lewandowski era una necessitat, haver de tapar també la de Ferran Torres és una emergència. El Barça ha perdut el seu màxim golejador dels últims quatre anys i ha perdut, almenys emocionalment, al segon artiller més resolutiu. Els dos nous que hauria de tenir un equip que es prea de campió. Com ho ha sigut el Barça amb ells: tres Lligues conquerides en quatre temporades.
Hansi Flick espera que el Barça fitxi el davanter (o els davanters) que reparin la minva dels 47 gols per temporada que garantien –últimament, més ben repartits– Lewandowski i Ferran Torres. La mitjana exacta són 46,25 gols; arrodonit a l’alça en podrien ser 50 perfectament per les assistències que han complementat les seves estadístiques realitzadores. Entre tots dos han aportat 185 gols en quatre anys.
El Barça ha fitxat dos davanters, però Anthony Gordon i Karim Adeyemi no arriben per omplir el buit de Lewandowski; en tot cas, són alternatives a Marcus Rashford i al pobre Roony Bardghji, que seria cedit o traspassat i ara serà un lesionat de llarga durada. L’alter ego de Lewandowski no ha arribat. Ni s’endevina a la llunyania qui podria ser el de Ferran Torres si finalment acaba marxant com és el seu desig.
Per més que Flick digués a Birmingham que Gordon i Adeyemi poden jugar a la franja central del camp, i pot fer-ho Dani Olmo, i algun dia ho farà Lamine Yamal, l’entrenador desitja un davanter centre natural. Flick dubta que pugui ser-ho el silenciós Hamza Abdelkarim, encara tendre als 18 anys i no només per l’edat. Té exemples a la plantilla d’altres joves més descarats.
El mercat escasseja
El Barça va camuflar que desitjava a Gordon i Adeyemi i els va contractar; va anunciar que volia contractar Julián Álvarez, i no només l’espera sinó que l’Atlètic li ha tancat la porta als nassos. Tot Europa sap que Deco busca un nou per a Flick i tots els equips que en tenen un amb cara i ulls es mantenen al costat del telèfon per atendre la trucada del director tècnic blaugrana.
El mercat escasseja. En el dia d’avui, amb prou feines el serbi Dusan Vlahovic (26 anys) està sense equip, després que acabés el seu contracte amb la Juventus. Els altres ariets tenen propietari. Fins i tot el nigerià Victor Osimhen (27), a males amb el Galatasaray, obligaria a passar per caixa. Alguns mitjans afirmen que seria el recanvi de Julián si li obrissin la porta del Metropolitano.
La punyalada de Ferran
Cada vegada que perd un jugador, Flick sent una punyalada. Li ha passat amb els jugadors en qui més ha confiat, tant serveix Iñigo Martínez com Dro per diferents motius. Ferran s’ha convertit en qui és gràcies al seu esforç i a l’elevada confiança que ha adquirit cultivant la seva autoestima. La mitjana golejadora de les dues campanyes amb Flick s’ha multiplicat respecte al que exhibia amb Xavi.
Els números són expressius, tot i que no ho diguin tot. Ferran, de 26 anys, porta quatre campanyes i mitja al Barça, des que va arribar el gener del 2022 a canvi de 55 milions més 10 en variables. A Xavi li va donar un total de 25 gols en 113 partits, amb un màxim d’11 per temporada, i una mitjana de 0,17 gols per partit. Amb Flick ha anotat 40 gols (19 i 21) en 94 partits: 0,42 per partit.
Ferran ha disputat menys partits i menys minuts que Lewandowski, i han coincidit poquíssimes vegades en l’alineació: tan sols en 31 partits (de 213 de possibles), i en tots amb ell a la banda esquerra. La campanya passada, però, el valencià ja havia suplit el polonès de la titularitat.
Lewandowski ha espremut al Barça els seus dots golejadors. Va arribar amb 33 anys (45 milions més 5 en variables va costar del Bayern de Múnic) i ha mantingut la seva regularitat amb Xavi (59 gols en 95 partits) i amb Flick (61 en 98). Han cantat els culers 120 gols (en 193 partits, una mitjana de 0,62 per partit) de Lewandowski i 65 més que, per ara, també han desaparegut.
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