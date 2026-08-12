Futbol
El Barça torna als anys 90 amb una tercera equipació en tons verds
La nova samarreta ja es pot adquirir a les botigues del club
Europa Press
El FC Barcelona ha presentat aquest dimecres la seva tercera equipació per a la temporada 2026/27, una samarreta que recupera l’estètica dels anys 90 i que aposta per una combinació de tons verds ‘frost’ i ‘cactus dust’.
El nou equipament ja està disponible des d’aquest dimecres a les botigues del club, mentre que a partir del 17 d’agost podrà adquirir-se també en la resta de punts de venda. La samarreta presenta els dos tons verds a cada costat, separats per una línia en ziga-zaga, amb el logotip de Spotify al centre i el de Nike a la part superior dreta.
A l’esquena hi apareix el logotip de la Fundació Barça, mentre que a les mànigues hi ha els emblemes de Midea, en l’equipació masculina, i de BIMBO, en la femenina. La samarreta està confeccionada amb estructura ‘jacquard’ i incorpora la tecnologia Nike Aero-FIT, que afavoreix la circulació de l’aire per ajudar a mantenir la frescor durant la pràctica esportiva.
Reivindicació de La Masia
El llançament del tercer equipament està acompanyat per una campanya sota el lema ‘Abans que jugadors, culers’, que posa el focus en aquells futbolistes i jugadores que van créixer sent aficionats del Barça abans d’arribar a defensar els seus colors. La iniciativa reivindica el vincle entre el club i els esportistes que s’han format a La Masia.
A més, la campanya compta amb una peça audiovisual que incorpora referències a fragments de l’himne del FC Barcelona i busca destacar la connexió entre els jugadors i jugadores i l’afició, posant en valor una relació amb el club que comença abans d’arribar al primer equip.
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