La cita per excel·lència del futbol gironí a Banyoles
El 57è Torneig de l’Estany viurà aquesta tarda les semifinals entre l’Olot i el Figueres (19.30 hores) i el Banyoles i el Peralada (21.30 hores)
Un any més, el Torneig de l’Estany farà les delícies dels aficionats gironins, que ja es freguen les mans amb l’espectacle que tindran al davant: avui és la jornada de semifinals de l’edició 57, que cita l’Olot i el Figueres (19.30 hores) i l’equip amfitrió, el Banyoles, amb el Peralada (21.30 hores). La jornada es completarà divendres, amb el tercer i quart lloc (19.30 hores) i la final (21.30 hores).
Obriran el cartell l’Olot, de la Segona RFEF, i el Figueres, de Primera Catalana. El conjunt garrotxí ha completat una pretemporada en què s’ha fet un fart de competir contra rivals de superior categoria, com l’Espanyol, el Girona o el Sabadell. Els de Roger Vidal, que han donat la cara, són els grans favorits per al títol, però segur que el Figueres de Toni Sánchez, que viurà la seva primera temporada des de l’inici en el càrrec, no ho posa gens senzill.
La nit s’acabarà amb la presència del nou projecte del Banyoles de Carles Polvillo, que va encaixar una golejada contra el Barça juvenil recentment (0-9) i el Peralada d’Àlex Marsal, consolidat a Tercera RFEF.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un jove queda ferit greu en colpejar-se contra les roques mentre saltava al mar en una platja de Palamós
- L'exdiputada de Ciutadans cega per mirar un eclipsi adverteix la població: 'És perillós fins i tot amb ulleres
- Els científics revelen què tenen en comú les persones més intel·ligents: aquests hàbits les delaten
- On i a quina hora veure l’eclipsi solar a Catalunya? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
- Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
- Augmenten els robatoris de gossos: Aquestes són les races més buscades pels lladres
- Alerten de pluges intenses al Pirineu i comarques interiors de Girona
- Necrològiques de l'11 d'agost de 2026