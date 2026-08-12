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La cita per excel·lència del futbol gironí a Banyoles

El 57è Torneig de l’Estany viurà aquesta tarda les semifinals entre l’Olot i el Figueres (19.30 hores) i el Banyoles i el Peralada (21.30 hores)

El conjunt amfitrió, a l’estadi Miquel Coromina.

El conjunt amfitrió, a l’estadi Miquel Coromina. / Elena Vilà/CE Banyoles

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Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

Un any més, el Torneig de l’Estany farà les delícies dels aficionats gironins, que ja es freguen les mans amb l’espectacle que tindran al davant: avui és la jornada de semifinals de l’edició 57, que cita l’Olot i el Figueres (19.30 hores) i l’equip amfitrió, el Banyoles, amb el Peralada (21.30 hores). La jornada es completarà divendres, amb el tercer i quart lloc (19.30 hores) i la final (21.30 hores).

Obriran el cartell l’Olot, de la Segona RFEF, i el Figueres, de Primera Catalana. El conjunt garrotxí ha completat una pretemporada en què s’ha fet un fart de competir contra rivals de superior categoria, com l’Espanyol, el Girona o el Sabadell. Els de Roger Vidal, que han donat la cara, són els grans favorits per al títol, però segur que el Figueres de Toni Sánchez, que viurà la seva primera temporada des de l’inici en el càrrec, no ho posa gens senzill.

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La nit s’acabarà amb la presència del nou projecte del Banyoles de Carles Polvillo, que va encaixar una golejada contra el Barça juvenil recentment (0-9) i el Peralada d’Àlex Marsal, consolidat a Tercera RFEF.

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