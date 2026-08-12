Bàsquet
El FIATC Girona arrencarà la temporada a Fontajau contra l'UCAM Murcia
Els gironins debutaran a casa el 27 de setembre i tancarà la temporada el 22 de maig al Palau Blaugrana
Andreu Coll
L'ACB ha fet públic el calendari per a la temporada 2026-2027. D'aquesta manera, el FIATC Girona ja coneix totes les dates tant de la competició domèstica com de la competició europea. Els de Moncho Fernández s'estrenaran a la Lliga Endesa a Fontajau, el diumenge 27 de setembre a les 17:00 h, contra l'UCAM Múrcia d'un vell conegut, Juani Marcos. El primer desplaçament serà a la pista del Baskonia, el diumenge 4 d'octubre a les 18:00 h. A la jornada 5 arribarà el primer derbi català, el dissabte 24 d'octubre a Fontajau. La Penya serà el rival de fires per al conjunt gironí.
Barça i Madrid visitaran Fontajau a la jornada 10, el 6 de desembre, i la jornada 25, el 21 de març respectivament. La visita dels culers servirà per estrenar un mes de desembre amb sis partits, quatre dels quals a Girona. Un dels duels a fora serà a Manresa el diumenge 20 de desembre. L'últim partit de l'any serà un altre derbi a Fontajau, contra Morabanc Andorra. La visita a Lleida el 3 de gener, suposarà l'últim duel contra un equip català a la primera volta, abans d'encarar la visita a Madrid, el dia 10, per estrenar l'any 2027.
A la segona volta els de Moncho Fernández només disputaran dos derbis a Fontajau, contra Manresa el 14 de març i contra Lleida a la penúltima jornada, en un duel a Fontajau que ja comença a ser habitual. Els FIATC Girona tancará la lliga al Palau Blaugrana, el cap de setmana del 22 de maig.
Calendari ACB 2026-2027Calendari ACB 2026-2027
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