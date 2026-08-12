El Figueres i l'Olot pesquen pel traspàs de Pep Chavarría al Chelsea
El lateral esquerre alt-empordanès, de 28 anys, signa fins al 2031 amb el conjunt britànic, que paga dinou milions més dos de variables al Rayo
El traspàs deixarà mig milió al Figueres i un quart a l'Olot, dos dels seus exclubs
Amb vint-i-vuit anys i una carrera feta a còpia de molt de pencar, Pep Chavarría fa el gran salt. El lateral esquerre figuerenc és, des d'aquest matí, nou jugador del Chelsea. Sí, del Chelsea, que dirigirà enguany Xabi Alonso i on compartirà vestidor amb Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto o Joao Pedro, entre altres. Chavarría, que signa fins al 2031, s'afegeix a una constel·lació d'estrelles on intentarà treure el nas i guanyar-se el lloc a l'onze que ha deixat buit Marc Cucurella, fitxat pel Madrid. El traspàs s'ha tancat per uns dinou milions d'euros més dos de variables per al Rayo Vallecano després de moltes setmanes de negociació. L'operació, d'altra banda, deixarà un bon pessic als clubs per on ha passat l'alt-empordanès, com el Figueres, on es va formar i arribar fins a Tercera, i l'Olot, amb qui va tastar la Segona B, que rebran, mig milió i dos-cents cinquanta mil euros respectivament, segons la SER. El Saragossa, per la seva banda, en rebrà un milió i mig, mentre que el Girona, on va estar-hi de cadet, no veurà, en principi, res.
"Estic molt emocionat per començar. Això és un somni per a mi, perquè el Chelsea és un dels clubs més grans del món. És una gran oportunitat, però estic preparat i treballaré intensament per ajudar l'equip a aconseguir l'èxit. Hi ha molta gent que m'ha ajudat a arribar fins aquí i haig de donar les gràcies a la meva família. Sempre m'han donat suport i avui només és possible gràcies a ells", va dir Chavarría, en declaracions ofertes pel club anglès.
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