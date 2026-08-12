EUROPEU DE NATACIÓ DE PARÍS
Hoek sorprèn i lluitarà avui per una històrica medalla
El prodigiós nedador català de 18 anys disputarà avui la final de la prova reina, els 100 metres lliure, després de polvoritzar el seu rècord d’Espanya.
Francisco Cabezas
Hi haurà qui pensi que tot passa massa ràpid per a Luca Hoek. Però el nedador de 18 anys nascut a Sant Pere de Ribes i criat a Sitges, de pare neerlandès i mare francesa, ja advertia amb les seves constants exhibicions com a júnior del que passaria. I de manera gairebé immediata. En la seva primera gran competició amb els grans en piscina llarga, a Saint-Denis, Hoek ja s’encarrega de fer història.
Ahir a la tarda, i com en la jornada matutina a la vora del seu ídol, David Popovici, es va classificar per a la final de la prova reina de la natació, els 100 metres lliures, a disputar avui (18.52 h, Teledeporte). No solament no va patir Hoek, sinó que va acabar segon a la semifinal, només per darrere del mite romanès (campió mundial i europeu), i amb un temps sorprenent (47.26) que li permetia trencar la seva pròpia plusmarca nacional (47.72), aconseguida el mes de juny passat als Trials de Palma. El temps del català a l’extraradi de París és el 17è millor de la història, i ja se situa a prop de les llegendes.
Hoek es va permetre fins i tot superar el rus Egor Kornev (47.27) per accedir a la final amb la segona millor marca. És a dir, el que fa un parell de dies semblava un somni per al pupil de Ben Titley ara és una aspiració del tot real.
Més problemes va tenir Hugo González per classificar-se per a la final del 200 esquena (avui, 18.40 h). El balear va haver de reaccionar en els últims 50 metres de la segona semifinal (en què va acabar cinquè després d’una furiosa remuntada) per continuar endavant amb el setè millor temps (1:55.75). En tot cas, una marca extraordinària per al vigent campió del món de la prova, or aconseguit el 2024 a Doha. Tot i que qui atrau els focus és l’hongarès Hubert Kos, que va estar a punt de trencar l’històric rècord mundial d’Aaron Peirsol (1:51.92) dels temps dels banyadors de plàstic (juliol del 2009). Kos, amb la seva 1:52.30, es va quedar, això sí, amb el rècord d’Europa.
La mallorquina Estella Tonrath, mentrestant, va ser cinquena (2:09.05) en uns 200 esquena guanyats per la britànica Katie Shanahan (2:06.13). I a la final del 4x100 mixt, guanyada per França, Espanya va ser sisena amb rècord nacional (3.45.10). Qui també va sortir amb un somriure d’orella a orella va ser el granadí Carlos Garach, que va rebaixar en 83 centèsimes la plusmarca nacional de Marcos Rivera (7:49.09) en els 800 lliure dels Mundials de Roma del 2009. La final en què Garach parteix amb el setè millor temps serà també avui (20.03 h).
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