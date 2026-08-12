Bàsquet
Sergi Martínez: «He estat treballant molt en el meu turmell»
El capità del FIATC Girona ha estat el primer a passar la revisió mèdica prèvia a la pretemporada
Andreu Coll
Sergi Martínez, capità del FIATC Girona, ha estat el primer de la plantilla en passar la revisió mèdica abans de l’inici de la pretemporada dilluns vinent. El de Rubí ha donat el tret de sortida a unes proves que, al llarg dels pròxims dies, han d’anar passant la resta de jugadors que es troben ja a Girona.
És el cas de Geben, Maric, Maxi i Pep, que són les altres quatre peces renovades respecte a l’any passat, juntament amb Kunc, Isaac Vazquez, Pluta, Withakker i N’Guessan. Mac McClung, que ahir a la matinada va accedir a la final del Dunkman, un concurs d’esmaixades que es disputa als Estats Units, esperarà uns dies més en arribar a Fontajau. Malgrat que els entrenaments comencen dilluns, Kunc, Pluta i N’Guessan s’absentaran uns dies a causa de la finestra de seleccions FIBA, que arrencaran el 21 d’agost.
Amb les piles carregades
El capità ha aprofitat la revisió mèdica per fer unes primeres declaracions, on ja avisa que l’estiu li ha servit per treballar en el seu millor estat de forma. «He treballat molt en el meu turmell, que la temporada passada em va fer la guitza fins al final», explica. També ha volgut fer menció de la importància de l’afició durant la temporada de l’estrena europea «Tenim moltes ganes que Fontajau es torni a omplir i gaudir plegats», ha afegit el de Rubí.
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