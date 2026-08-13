Bàsquet Femení
Ainhoa López i Axelle Merceron, les primeres en tornar a la feina
L’Spar Girona va iniciar ahir les primeres revisions mèdiques prèvies a l’inici de la pretemporada
El primer entrenament està previst per al dilluns 17 d’agost, encara sense les internacionals
Si ahir era Sergi Martínez, ahir va ser el torn d’Ainhoa López i Axelle Merceron. L’Spar Girona també va iniciar la ronda de revisions mèdiques prèvies a l’inici dels entrenaments. Ho van fer durant el matí d’ahir a la Clínica Girona, sota la supervisió d’Eva Palau. S’espera que en els pròxims dies Queralt Casas, Madison Conner, Juana Camilión i Laura Quevedo també passin les proves. Les qui encara no ho faran seran les jugadores que tenen compromisos internacionals, les tres convocades amb la selecció espanyola, Iyana Martin, Carolina Guerrero i Marta Garcia, com també Tilbe Şenyürek, convocada amb la selecció turca.
Pendents del mundial
La pretemporada de l’Spar Girona arrencarà sense tots els efectius de la plantilla a causa de la disputa del mundial. La fase prèvia de l’Eurolliga femenina, el primer gran objectiu de les de Roberto Íñiguez, és el dia 30 de setembre. La final del mundial, en el millor dels casos per a les internacionals, està prevista per al dia 13 de setembre. Aquest fet deixaria una mica més de dues setmanes de marge per a la preparació de la prèvia amb la totalitat de la plantilla. Pel que fa a reforços, en aquests pròxims dies el club podria confirmar novetats.
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