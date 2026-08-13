El dolor d’una llegenda. El comiat
Messi sospesa la retirada en una carta pòstuma al pare
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Abel Gilbert
Buenos Aires
Leo Messi va fer pública ahir una carta pòstuma a Instagram adreçada al seu pare, Jorge, mort dissabte a 68 anys. "Vull agrair de tot cor l’afecte, el respecte i l’enorme consideració que heu tingut amb mi i amb la meva família en aquest moment tan dolorós per la partida del meu pare. Gràcies per respectar el nostre dolor i la nostra intimitat". "No sé què faré sense tu, no sé com continuar. Jo només jugava a futbol i ara tinc força dubtes de continuar-ho fent gaire temps més [...]. Vas ser pare, amic i representant. Et trobaré molt a faltar, però sempre hi seràs. Descansa en pau i cuida’ns des de dalt com ho feies aquí. Gràcies per tot. T’estimo, pare".
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