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El dolor d’una llegenda. El comiat

Messi sospesa la retirada en una carta pòstuma al pare

Leo Messi al costat del seu pare, Jorge.

Leo Messi al costat del seu pare, Jorge. / Instagram

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Abel Gilbert

Buenos Aires

Leo Messi va fer pública ahir una carta pòstuma a Instagram adreçada al seu pare, Jorge, mort dissabte a 68 anys. "Vull agrair de tot cor l’afecte, el respecte i l’enorme consideració que heu tingut amb mi i amb la meva família en aquest moment tan dolorós per la partida del meu pare. Gràcies per respectar el nostre dolor i la nostra intimitat". "No sé què faré sense tu, no sé com continuar. Jo només jugava a futbol i ara tinc força dubtes de continuar-ho fent gaire temps més [...]. Vas ser pare, amic i representant. Et trobaré molt a faltar, però sempre hi seràs. Descansa en pau i cuida’ns des de dalt com ho feies aquí. Gràcies per tot. T’estimo, pare".

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