Apunt
La necessitat i la virtut
Jordi Puntí
Una temporada més, a dos dies de l’inici de la Lliga, gairebé tot està per fer. Els fitxatges van i venen, i en aquest joc de cadires l’aficionat del Barça té diversos fronts oberts. Hi ha opinions per a tots els gustos i tot i que és cert que es valoren les entrades i sortides per la seva adaptació a un estil de joc, en la majoria dels casos s’opina i jutja més per raons sentimentals. Davant la sortida de Ferran Torres, l’aficionat culer juga al Monopoly i diu: "Aquest gol de la final del Mundial més la gira per a lluïment propi –com si el futbol fos un esport individual– han sigut aigua beneita: 50 milions i l’enviem a París embolicat en un llaç". De la mateixa manera, l’arribada de Rodri es veu amb bons ulls per la seva omnipresència al camp (i perquè ve assaonat pels anys amb Guardiola), però compte: que no ens toquin Bernal, que és present i futur. Araújo se’n va cedit i el culer ho entén, però sense el sentiment de culpa que li produeix el possible adeu de Casadó. A més de bon jugador, és capital sentimental: aquestes imatges a Canaletes són inesborrables.
Al centre d’aquest laberint hi ha Julián Álvarez, i de moment ningú troba ni l’entrada ni la sortida. Una enquesta d’urgència al bar de la cantonada em diu que la majoria dels aficionats culers no sap com reaccionar. En l’aspecte futbolístic no hi ha dubtes, és un gran jugador tot i que no és un golejador nat. En l’apartat emocional, cada dia que passa en aquests llimbs afegeix més pressió al jugador. Si finalment arriba al Barça, serà després d’un traspàs tan excessiu que cada minut del seu joc es mirarà amb lupa. Si es queda a l’Atlètic, el Barça es veurà coix i amb un pam de nas. La plantilla tindrà un arsenal d’extrems per les dues bandes, però ningú que remati les seves centrades. Llavors farem les nostres càbales, mourem peces per buscar sentit a la idea del fals nou. Una vegada més, com en les últimes temporades, es farà de la necessitat, virtut. I a resar perquè Hansi Flick converteixi de nou el laberint en un saló de ball.
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