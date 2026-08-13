PRIMER TÍTOL DE LA TEMPORADA
El PSG de Luis Enrique guanya la Supercopa a l’Aston Villa
Els gols de Kvaratskhelia i Doue donen el títol als parisencs, que arribaven amb només dos partits de preparació davant els d’Emery.
Fermín de la Calle
El París Saint-Germain continua instal·lat en el cercle virtuós on viu des de fa dues temporades a Europa, a còpia d’encadenar Champions i Supercopes. Dos errors de l’Aston Villa van provocar els gols de Kvaratskhelia i Doue, i els parisencs arrenquen la temporada com van acabar l’anterior: celebrant un altre títol. Francesos i anglesos es van enfrontar en una final de Supercopa d’Europa molt estiuenca, a Salzburg. Els de Luis Enrique només havien disputat dos partits de pretemporada i els d’Unai arribaven una mica més rodats. Una cosa que es va notar en el ritme de partit des de l’inici, amb els anglesos pressionant a la sortida i creant alguna ocasió per mitjà de Kamara. Els francesos es van anar deixant anar i als 19 minuts Kvaratskhelia es va treure un conill del barret a l’àrea per anotar el primer gol després de robar una pilota a la sortida als anglesos.
El PSG va poder anotar el segon, en una passada de la mort de Nuno Mendes que no va trobar rematador, però van respondre els del Villa marxant a la recerca de l’empat que cinc vegades podria haver anotat el jove i imponent Madjo. La primera va marxar llepant el pal en un cop de cap, la segona en un xut creuat que va passar a prop, la tercera en una altra rematada de cap que ja celebraven els aficionats anglesos i la quarta va acabar tocant el pal per fora. I el gol va arribar a la cinquena. En la més difícil, en una centrada de McGinn en què Madjo va aconseguir ficar el peu, engaltant la pilota amb l’esquerra i aconseguint superar Pacho i Safonov. Els d’Emery mereixien més en aquesta primera part.
La segona part va arrencar amb Dembélé al camp i el PSG recuperant la sensació de domini. No obstant, les ocasions arribaven a les dues àrees, fins que a l’hora de partit, la defensa del Villa va tirar la línia i el lateral Cash es va quedar enganxat habilitant un Doue que va posar la seva qualitat per avançar en el marcador els parisencs. Els anglesos van respondre amb una oportunitat en la qual Hemmings va disparar al cos a Safonov abans que els dos moguessin la banqueta entrant Fabián o Abraham, entre d’altres.
La necessitat pressionava els d’Emery, que van avançar la pressió arriscant al deixar més espais, i el PSG tocava amb paciència refredant els ànims anglesos. En els minuts finals de partit, els anglesos van provar de ser més verticals i Luis Enrique va decidir blindar el migcamp. Victòria del PSG davant el competitiu Aston Villa d’Emery, que aquest any traurà el cap a la Champions.
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