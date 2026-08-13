Una quarantena d’equips faran vibrar la sisena edició del Torneig Nord
La cita és a Figueres i Peralada, i el certamen basquetbolístic recupera la categoria infantil, el 28-30 d’agost. La categoria serà mini l’11-13 de setembre
Enguany, part de la inscripció dels jugadors i jugadores es destinarà a la FSHD, l'associació de pacients amb distròfia muscular facioescapulohumeral
DdG
El Torneig Nord de bàsquet torna aquest estiu amb la sisena edició, que recupera les dues categories després que l’any passat se celebrés només la mini per una qüestió de calendaris: infantil masculí i femení (U14), el cap de setmana del 28-30 d’agost; i mini masculí i femení (U12), l’11-13 de setembre. El torneig és organitzat pel Club Adepaf Figueres i l’UCAP Peralada, i dirigit per en Pepe Socorro.
La competició arrenca el divendres 28 a la tarda (16 h), i les finals de la categoria infantil seran diumenge al migdia, mentre que el segon cap de setmana la cita arrencarà a les 10 h, el dia 11 de setembre, i acabarà amb les finals diumenge al migdia. En el cas de Figueres, la cita es divideix en els dos pavellons, tant el Roser Llop com el Rafel Mora. L’accés als pavellons és totalment gratuït.
La fórmula del torneig no canvia: equips de primer nivell d’arreu de Catalunya, de l’estat espanyol, algun conjunt provinent d’Europa i alguna acadèmia de jugadors. Alguns dels conjunts són planters d’equips que militen a la màxima divisió del seu país, com ara el Barça, la Penya, el Bàsquet Girona, el València Basket o el Bàsquet Manresa; tots plegats jugaran el primer cap de setmana a Figueres, i el segon cap de setmana entre Peralada i Figueres.
Els equips viuen una experiència total a l’Alt Empordà, ja que dormen també a la comarca (Empuriabrava). Els seus acompanyants fan vida a la contrada, fet que sempre genera un impacte econòmic important, tot coincidint amb l’Acústica a Figueres el primer cap de setmana, i Terra de Trobadors a Castelló d’Empúries el segon cap de setmana.
En total, 43* (potser hi haurà un 44è) equips, dels quals 23 de masculins i 20 de femenins. Uns 500 jugadors. Enguany, la presència alt-empordanesa és a càrrec del CB Escolàpies en categoria infantil femení.
U14 masculí (7*): UE Mataró, Horizon Basket Academy, Bàsquet Manresa, Bàsquet Girona, Sabadell BQ Vallès, Sharp Prime Team i Cassà de la Selva.
U14 femení (8): Joventut Badalona, CB Santfeliuenc, Bàsquet Girona, Sharp Prime Team, UE Mataró, Femení Sant Adrià i Boet Mataró i Escolàpies Figueres.
U12 masculí (16): FC Barcelona, Valencia Basket, Basket ball-Bretzel Team Alsace, CB Granollers, Boet Mataró, Rebond Ottignies, UE Mataró, Bàsquet Manresa, Sabadell BQ Vallès, CB Hospitalet, SESE, Sharp Prime Team, Bàsquet Girona, Mollet, CB Argentona i Horizon Basket Academy.
U12 femení (12): Joventut Badalona, CB Santfeliuenc, Femení Sant Adrià, Valencia Basket, Sharp Prime Team, Horizon Basket Academy, UE Mataró, Bàsquet Girona, Pia Sabadell, Boet Mataró, Manresa CBF i Bàsquet 3 Viles.
El Torneig Nord més solidari
A més, el Torneig Nord 2026 tindrà una part solidària, ja que donarà part de la inscripció de cada jugador a la FSHD SPAIN, l'associació de pacients amb distròfia muscular facioescapulohumeral (FSHD). La FSHD Spain és l’associació espanyola de pacients amb distròfia muscular facioescapulohumeral (FSHD), es tracta d’una entitat sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública, formada principalment per persones afectades, familiars i voluntaris, que treballa per millorar la vida de les persones que conviuen amb aquesta malaltia i promoure la investigació cap a una cura.
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