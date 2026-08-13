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atletisme

Quique Llopis i Martínez, fora de la final de 110 metres tanques a Birmingham

Quique Llopis, ahir. | RFEA

Quique Llopis, ahir. | RFEA

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David Rubio

Barcelona

Després d’una sessió matinal extraordinària, l’atletisme espanyol va viure ahir una de les seves decepcions més grans en les semifinals masculines de 110 metres tanques als Campionats d’Europa de Birmingham amb l’eliminació de Quique Llopis i Asier Martínez.

Llopis arribava a terres angleses amb l’objectiu d’igualar la medalla de plata aconseguida fa dos anys a Roma i amb l’enorme confiança que li donava el subcampionat mundial en 60 tanques que va aconseguir a Torun. No obstant, la realitat és que el valencià ha viscut una temporada d’aire lliure bastant complicada per uns problemes als isquis. El deixeble de Toni Puig no va sortir bé i, a diferència del que sol ser habitual, no va progressar prou en les últimes tanques ni al llis i va ser tercer amb 13.47, per darrere del seu arxienemic suís Jason Joseph (13.39) i del jove gal Thomas Wilkes (13.40). El registre de l’atleta d’Adidas el deixava fora, al ser pitjor que el tercer i el quart de la primera sèrie, que va ser Asier Martínez.

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Una mica més van durar les opcions d’Asier Martínez. El navarrès no va sortir bé, va tocar un parell de tanques com està sent habitual últimament i va aconseguir arribar quart amb 13.45, superat pel francès Just Kwaou-Mathey (13.33), el veterà xipriota Milan Trajkovic (13.40) i el sorprenent Zeno van Neygen (13.41).

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