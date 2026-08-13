atletisme
Quique Llopis i Martínez, fora de la final de 110 metres tanques a Birmingham
David Rubio
Després d’una sessió matinal extraordinària, l’atletisme espanyol va viure ahir una de les seves decepcions més grans en les semifinals masculines de 110 metres tanques als Campionats d’Europa de Birmingham amb l’eliminació de Quique Llopis i Asier Martínez.
Llopis arribava a terres angleses amb l’objectiu d’igualar la medalla de plata aconseguida fa dos anys a Roma i amb l’enorme confiança que li donava el subcampionat mundial en 60 tanques que va aconseguir a Torun. No obstant, la realitat és que el valencià ha viscut una temporada d’aire lliure bastant complicada per uns problemes als isquis. El deixeble de Toni Puig no va sortir bé i, a diferència del que sol ser habitual, no va progressar prou en les últimes tanques ni al llis i va ser tercer amb 13.47, per darrere del seu arxienemic suís Jason Joseph (13.39) i del jove gal Thomas Wilkes (13.40). El registre de l’atleta d’Adidas el deixava fora, al ser pitjor que el tercer i el quart de la primera sèrie, que va ser Asier Martínez.
Una mica més van durar les opcions d’Asier Martínez. El navarrès no va sortir bé, va tocar un parell de tanques com està sent habitual últimament i va aconseguir arribar quart amb 13.45, superat pel francès Just Kwaou-Mathey (13.33), el veterà xipriota Milan Trajkovic (13.40) i el sorprenent Zeno van Neygen (13.41).
- Eclipsi solar a Girona, en directe: última hora del fenomen astronòmic del 12 d'agost
- Un jove queda ferit greu en colpejar-se contra les roques mentre saltava al mar en una platja de Palamós
- Canvi important per als motoristes: a partir de l’octubre, l’armilla reflectant serà obligatòria
- L'exdiputada de Ciutadans cega per mirar un eclipsi adverteix la població: 'És perillós fins i tot amb ulleres
- Els científics revelen què tenen en comú les persones més intel·ligents: aquests hàbits les delaten
- On i a quina hora veure l’eclipsi solar a Catalunya? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
- Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
- Augmenten els robatoris de gossos: Aquestes són les races més buscades pels lladres