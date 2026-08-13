Sanku Jabbie canvia l’Escala pel Jaraíz murcià
El davanter saltenc, de 31 anys, viurà la seva primera experiència lluny del futbol català
Amb trenta-un anys, el futbol fa fer les maletes a Sanku Jabbie per viure una aventura, la primera, lluny de les comarques gironines. El davanter saltenc ha tancat l’etapa a l’Escala, on la temporada passada va marcar quatre gols en vint-i-vuit partits, per acceptar una proposta del Jaraíz murcià, de Tercera RFEF. El nou club de Sanku va ser cinquè la temporada passada i va disputar al play-off d’ascens a Segona RFEF, on va quedar eliminat per l’històric Badajoz .
Amb passat al Bescanó, Llagostera B, Guíxols, Palamós, Banyoles, Vilafranca, Lleida, Terrassa, San Cristóbal i l’Hospitalet, el curs passat va defensar la samarreta de l’Escala, amb qui no ha renovat. D’aquesta manera, Sanku viurà la seva primera aventura lluny de Catalunya amb el Jaraíz amb l’objectiu d’ajudar a tornar a disputar la fase d’ascens a la quarta categoria.
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