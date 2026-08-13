Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
eclipsi Gironadesallotjament GironaPuig de les Bassesempreses GironaGirona FCagenda Girona
instagramlinkedin

Sanku Jabbie canvia l’Escala pel Jaraíz murcià

El davanter saltenc, de 31 anys, viurà la seva primera experiència lluny del futbol català

Sanku celebra un gol amb l'Escala

Sanku celebra un gol amb l'Escala / FC l'Escala

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Amb trenta-un anys, el futbol fa fer les maletes a Sanku Jabbie per viure una aventura, la primera, lluny de les comarques gironines. El davanter saltenc ha tancat l’etapa a l’Escala, on la temporada passada va marcar quatre gols en vint-i-vuit partits, per acceptar una proposta del Jaraíz murcià, de Tercera RFEF. El nou club de Sanku va ser cinquè la temporada passada i va disputar al play-off d’ascens a Segona RFEF, on va quedar eliminat per l’històric Badajoz .

Amb passat al Bescanó, Llagostera B, Guíxols, Palamós, Banyoles, Vilafranca, Lleida, Terrassa, San Cristóbal i l’Hospitalet, el curs passat va defensar la samarreta de l’Escala, amb qui no ha renovat. D’aquesta manera, Sanku viurà la seva primera aventura lluny de Catalunya amb el Jaraíz amb l’objectiu d’ajudar a tornar a disputar la fase d’ascens a la quarta categoria.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents