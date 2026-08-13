FUTBOL
La Supercopa d’Espanya 2027 se celebrarà a Istanbul
Hi participaran el Reial Madrid, el Barcelona, la Reial Societat i l’Atlètic de Madrid i es disputarà del 2 al 7 de febrer
Fermín de la Calle
L’estadi olímpic Atatürk d’Istanbul serà l’escenari de la Supercopa d’Espanya 2027, després de l’acord assolit per la Reial Federació Espanyola de Futbol per celebrar aquesta edició, en la qual els quatre clubs que lluitaran pel títol seran el FC Barcelona, el Reial Madrid CF, la Reial Societat de Futbol i el Club Atlètic de Madrid. Istanbul ha sigut la ciutat elegida després d’un període de treball i negociacions en el qual s’han analitzat fins a set ofertes de llocs a tots els punts del planeta. La Reial Federació Espanyola de Futbol ha comptat durant el procés de selecció de la ciutat seu de la Supercopa d’Espanya amb l’empresa SELA, que treballa amb la RFEF en el desenvolupament del torneig des que se celebra a l’Aràbia Saudita.
Del 2 al 7 de febrer
La Supercopa d’Espanya se celebrarà a Istanbul entre els dies 2 i 7 de febrer del 2027. Istanbul acollirà l’edició 2027 d’un torneig. ja assentat al calendari internacional del futbol mundial amb una difusió a més de 150 països per tot el planeta i que en la seva edició del 2026 va alçar com a vencedor el FC Barcelona. Amb l’acord aconseguit per celebrar la Supercopa d’Espanya a Turquia, la RFEF garanteix la continuïtat dels beneficis que obté el futbol espanyol amb la disputa d’aquest torneig, beneficis que tenen destinació directa en gairebé mil clubs de totes les categories tant masculines com femenines del nostre futbol.
El torneig que reuneix quatre dels grans clubs del futbol espanyol, entre ells els campions de Lliga a Primera Divisió i de la Copa de DM el Rei, tornarà a l’Aràbia Saudita el 2028, ja que el 2027 aquest país organitza la Copa d’Àsia en dates coincidents amb el torneig de la Supercopa i és per això que la RFEF ha treballat per aconseguir una seu diferent per a aquesta pròxima edició.
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