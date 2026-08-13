la tornada a la banqueta d’una llegenda blaugrana
Xavi accepta el repte dels Països Baixos
El tècnic de Terrassa, que no entrenava des del maig del 2024, firma com a seleccionador neerlandès fins al 2030. Tal com li va passar al Barça, agafa el relleu de Ronald Koeman. S’estrenarà el 24 de setembre a la Nations League contra l’Alemanya de Klopp.
Francisco Cabezas
Com que la vida és un pèndol, Xavi Hernández torna a agafar el relleu de Ronald Koeman. El novembre del 2021 va ser a la banqueta d’un Futbol Club Barcelona llavors en flames (l’heroi de Wembley va ser acomiadat a l’avió de tornada després de perdre a Vallecas). Ara, gairebé cinc anys després, ho fa al capdavant d’una selecció tan decaiguda com la dels Països Baixos, eliminada pel Marroc en els setzens de final de l’última Copa del Món. La Federació Neerlandesa (KNVB) va anunciar ahir al vespre que Xavi serà qui dirigirà el combinat oranje fins al 2030. És a dir, li tocarà afrontar, a més de la Nations League, l’Eurocopa del 2028 del Regne Unit i Irlanda i, sobretot, el Mundial que coorganitzarà Espanya el 2030.
El tècnic de Terrassa no entrenava des que va ser acomiadat del Barça el maig del 2024. Llavors, després d’haver guanyat una meritòria Lliga el 2023 en què va aconseguir fer créixer el seu equip des de la defensa i la resistència, i després de permetre el debut de futbolistes com Lamine, Cubarsí o Fermín, va acabar asfixiat i necessitat d’un llarg temps sabàtic.
L’enfrontament amb Joan Laporta, i també amb el seu cunyat, Alejandro Echevarría, que havia sigut un dels seus grans protectors, va pesar massa. Tot i que també els vaivens en la seva última temporada com a tècnic blaugrana, quan va arribar a dimitir en diferit després d’una derrota contra el Vila-real a Montjuïc (3-5), per després recular i pactar una continuïtat, de la qual Laporta acabaria per penedir-se i acabar ajusticiant-lo.
D’aleshores ençà Xavi s’ha dedicat com ha pogut a la seva família, esperant una oferta d’una selecció que li permeti equilibrar les seves necessitats familiars amb el futbol. No estava disposat a tornar a ser ara per ara un entrenador de club.
"Fill del futbol neerlandès"
La trucada d’una selecció com la neerlandesa, bressol de bona part de la mitologia barcelonista, amb Johan Cruyff com a gran tòtem, el va ajudar a animar-se. "Soc fill del futbol neerlandès", va dir a la Federació.
I hi va insistir el terrassenc: "Com a jugador del planter del FC Barcelona, amb la forta influència de Johan Cruyff i Rinus Michels, entre d’altres, sento una connexió especial amb el futbol neerlandès. Altres grans entrenadors, especialment Louis van Gaal, amb qui vaig debutar al Barcelona, i Frank Rijkaard, també van exercir un paper important en la meva formació com a jugador i entrenador".
Fins i tot sense confirmació oficial, el seu excompany Patrick Kluivert serà el seu ajudant. També està previst que formin part del cos tècnic qui van ser els seus assistents al Barça, el seu germà Òscar Hernández, a més de Sergio Alegre.
La seva estrena com a seleccionador tindrà el seu què. Serà el 24 de setembre en un partit de la Nations davant l’Alemanya de Jürgen Klopp, que ha agafat les regnes de la Mannschaft. Un clàssic europeu que remet a relats llegendaris que ara Xavi vol conèixer de primera mà.
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