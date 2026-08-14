la pretemporada blaugrana
Acord amb el PSG per Ferran
El Barça accepta la segona oferta del club francès, un pagament pròxim als 50 milions, sense variables, pel traspàs del davanter valencià, que pot viatjar a París mentre les dues entitats tanquen l’operació.
Joan Domènech
Acabada la final de la Supercopa d’Europa, amb la conquesta d’un nou títol de la mà de Luis Enrique, el Paris Saint Germain es va centrar en l’altre gran assumpte d’interès que tenia entre mans: el fitxatge de Ferran Torres. L’endemà d’aquest nou èxit es filtrava el principi d’acord amb el Barça per al transvasament del davanter valencià al club francès.
L’operació acabarà de madurar en les pròximes hores i les previsions són que aquest cap de setmana es doni per conclosa, amb tots els detalls pactats i tota la documentació intercanviada i revisada i el viatge del futbolista de Foios, de 26 anys, a París per retrobar-se amb Luis Enrique.
Ferran ja tenia emparaulat el seu contracte amb el PSG, però encara quedava que els dos clubs es posessin d’acord. En la segona envestida del club francès, rebutjada la primera proposta, es va produir l’encaixada virtual. La xifra de la venda ronda els 50 milions d’euros. Sense variables. Al davanter li quedava una temporada de contracte amb el Barça i ara tindrà cinc campanyes per davant amb el bicampió d’Europa.
Sense passar per casa
L’ariet va arribar al Camp Nou el gener del 2022 procedent del Manchester City. El Barça va pagar 55 milions més 10 en variables, amb la qual cosa recupera gran part de la inversió. Pel que sembla, quedava pendent un pagament addicional al City si el jugador renovava el contracte, que el club blaugrana s’estalviarà. Ha deixat al Barça 65 gols en 207 partits i s’emporta tres Lligues, tres Supercopes d’Espanya i una Copa del Rei.
Ferran havia de tornar dimecres a Sant Joan Despí amb la resta dels seus companys de la selecció per reincorporar-se als entrenaments. No s’hi va presentar, d’acord amb el Barça, davant la imminència d’un pacte, unides totes les voluntats per al final feliç. Un final que es preveia per l’actitud del jugador durant i després del Mundial, en què deixava en l’aire la seva continuïtat al Barça, amb un any de contracte i una proposta d’ampliació que milloraria amb el seu miraculós gol a la final davant l’Argentina. El Barça, per la seva banda, no es donava per assabentat de l’interès oficial del PSG, fins que va arribar la primera oferta dilluns. Quatre dies després, ha acceptat la segona, millorada en el fix.
Hansi Flick sí que va poder saludar els internacionals que faltaven: Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal. Faltava Ferran, eximit de fer-ho, amb les negociacions encarrilades i l’alerta al Barça per la lesió de Roony Bardghji. El davanter suec es va trencar el lligament creuat anterior del genoll dret i es va frustrar la seva sortida a un altre club cedit o bé traspassat. Ningú volia arriscar-se a cap altre accident que pogués tirar per terra el traspàs.
Flick va assegurar que no va voler parlar amb Ferran per conèixer del cert la seva voluntat. L’entrenador va adduir que respectava les vacances del futbolista. Dissabte passat, a Udine, va assegurar que no tenia informació del cas malgrat que les converses ja s’havien iniciat. Ara té la certesa que ha perdut el segon davanter centre amb què ha guanyat les dues últimes Lligues. Primer va marxar Robert Lewandowski i ara Ferran.
La situació s’agreuja per l’absència dels dos en l’eix de l’atac –van fer 47 gols entre tots dos per temporada–; potser això és el detonador perquè el Barça acceleri en el fitxatge de Julián Álvarez millorant l’oferta de 100 milions que va presentar a l’Atlètic al juny. El davanter, mentrestant, s’entrena amb el seu equip.
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